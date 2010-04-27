ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Азаров создал бюджет под кредиты МВФ», в котором пишет - проект госбюджета на 2010 год предусматривает дефицит в 5,2% ВВП. Такой показатель соответствует условиям МВФ, и открывает Украине дорогу к очередным траншам фонда…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/azarov-ustanovil-bjudzhetnuju-planku-139918/

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Также «Дело» в материале «Строители остудили амбиции сталеваров» пишет – цены на украинскую металлопродукцию начали падать. Одна из главных причин - отказ строителей закупать товар по завышенным ценам…

http://delo.ua/biznes/rynki/stroiteli-ostudili-ambicii-stalevarov-139917/

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«Дело» в материале «Аналитический обзор: Нефтяники подогревают рынок перед майскими праздниками» пишет – не на шутку напугавший авиаперевозчиков исландский вулкан с труднопроизносимым названием Эйяфьядлайокудль, похоже, оказал давление и на нефтяников…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-neftjaniki-podogrevajut-rynok-pered-majskimi-prazdnikami-139910/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Тяга к новизне» пишет – министр транспорта и связи Константин Ефименко обеспокоен безопасностью авиаперелетов в Украине. Он поручил Госавиаадминистрации разработать методы стимулирования обновления устаревшего флота украинских авиакомпаний. Подержанные самолеты значительно дешевле новых, и их использование не сказывается на безопасности пассажиров, уверены перевозчики. По их мнению, главным стимулом для приобретения новых самолетов должна стать отмена таможенных пошлин…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1361328

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Пенсионеров лишат валютных доходов» пишет – правительство предлагает лишить Пенсионный фонд части доходов. С 1 июля планируется отменить сбор с безналичных валютообменных операций. Инициативу поддерживают и в центробанке, и банкиры. Однако у отмены 0,5% сбора могут быть и негативные последствия – отсутствие налога облегчит спекуляции на рынке, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1361322

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Издание «Экономические известия» в материале «Киев просит у МВФ еще $20 млрд.» пишет – обновленное сотрудничество Украины с Россией грозит срывом бюджетного процесса. Между тем, если не будет бюджета, МВФ не подпишет с Украиной новый меморандум и не выделит нашей стране увеличенный до $20 млрд. (до вылета в Вашингтон речь шла о $12 млрд.) многоярусный кредит в рамках новой программы сотрудничества сроком на два года. От этих денег зависит реализация большей части предвыборных обещаний Виктора Януковича, в первую очередь, повышение социальных стандартов, поддержанных Верховной Радой в конце прошлого года, и не только…

http://state.eizvestia.com/full/kiev-prosit-u-mvf-eshhe-20-mlrd

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Также «Экономические известия» в публикации «Кабмин повышает цены на нефть» пишут – в проекте закона о бюджете на 2010 г. прописан новый регламент проведения аукционов по продаже украинской нефти. Закрепление нового регламента в тексте госбюджета приветствуют эксперты. «Первая попытка реформировать аукционы по продаже энергоресурсов путем принятия соответствующих правительственных постановлений в декабре 2009 г. полностью провалилась. «Укрнефть» тут же заблокировала эти постановления в судах. Поступить так же с законом Украины ей не удастся», - отмечает директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн…

http://markets.eizvestia.com/full/kabmin-povyshaet-ceny-na-neft

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«Газета по-киевски» в материале «Малому бизнесу прописали сокращение» пишет – законопроект об упрощении налогообложения заставит «единцев» платить треть дохода на соцфонды, ограничит сферы деятельности и повысит стоимость мобильной связи…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/27/063322.html

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«Газета по-киевски» в материале «У Киева снова отберут треть бюджета» пишет – согласно проекту госбюджета-2010, Киев должен будет перечислить в госказну 6,4 млрд грн. Взамен столица из бюджета получит вдвое больше, чем в прошлом году 1 млн. грн. Кабмин также нашел деньги на ремонт Мариинского дворца, достройку «Мистецького арсеналу» и укрепление Лавры…

http://mycityua.com/articles/city/2010/04/27/051844.html

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Издание «Сегодня» в публикации «ДТП с кортежем: семье погибшего таксиста президент передал 10 тысяч» пишет – отец водителя «Лады», в которую врезалась «скорая», просит пострадавших простить его сына, и не верит, что тот поехал на запрещающий знак…

http://www.segodnya.ua/news/14133098.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Упрощение визового режима с ЕС – далекая перспектива?..» пишет – в конце апреля 2010 года Украина и Евросоюз принципиально согласуют изменения к соглашению об упрощении виз. На октябрьском саммите Украина-ЕС планируется разобраться с дорожной картой. На деле же все может остаться на уровне далекой перспективы, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/44780

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Голоса или сила» пишет – сегодня в Госдуме России и Верховной Раде Украины планируется синхронная ратификация соглашений по цене на газ и Черноморскому флоту. Дума намерена ратифицировать соглашение единогласно - это единственный вопрос в повестке сегодняшнего заседания. В среду документ уже поступит в Совет Федерации и также будет ратифицирован. В Украине оппозиция угрожает применить силу, чтобы не допустить ратификации. Но российские эксперты уверены, ратификация пройдет, хотя и с трудностями…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/27/232579

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Издание «Известия» в публикации «У трамвая отняли «гармошку» рассказывает, как российские транспортники экспериментируют с габаритами трамваев…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3141213/

(УНИАН)