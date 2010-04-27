Долг Украины перед Россией может превысить 31 млрд. долл.

Долг Украины перед Россией, согласно подписанному 21 апреля в Харькове соглашению о продлении пребывания в Крыму Черноморского флота РФ, уже в 2017 году может превысить 30 млрд. долларов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

"По соглашению о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанному в Харькове 21 апреля 2010 года, на момент начала его действия в 2017 году финансовые обязательства Украины, то есть государственный долг перед РФ за базирование ЧФ будет составлять 31 миллиард долларов. На конец 2019 года, когда закончатся кабальные газовые контракты, этот целевой долг уже будет составлять около 40 миллиардов долларов", - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что Россия должна была бы платить Украине арендную плату за базирование ЧФ - по меньшей мере 5 миллиардов долларов США в год - учитывая рыночную стоимость 18 тысяч гектаров приморской земли, в том числе за использование свыше 3 тысяч гектаров городской территории Севастополя и прибрежной инфраструктуры.

По действующему соглашению о пребывании флота на украинской территории от 28 мая 1997 года, арендная плата России составляет менее 98 миллионов долларов. "Однако даже эта сумма не платится, а списывается из непонятного долга в 2,5 миллиарда, сформированного в 1997 году за вроде бы потребленный Украиной газ. Следовательно, бюджет Украины недополучает от РФ ежегодно 40 миллиардов гривень, а следовательно - украинцы недополучают необходимые социальные услуги, включая стипендии, пенсии, медицинское обслуживание и др.", - заявил эксперт.

В соответствии с харьковским соглашением, убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ, Россия также не будет платить справедливую цену за аренду.

"Напротив, ближайшие 10 лет Украина будет накапливать ежегодно по 3-4 миллиарда долларов США финансовых "обязательств" перед РФ за счет так называемой "скидки" в цене на газ для НАК "Нафтогаз Украины", а следовательно - для промышленных предприятий. Отныне на сумму этой "скидки" для "Нафтогаза" будет насчитываться государственный целевой долг - на содержание ЧФ РФ при неопределенной арендной ставке. Неопределенность арендной ставки с 2017 года вытекает из пункта 2 харьковского соглашения, в котором указано, что арендная плата за пребывание ЧФ РФ состоит из платежей РФ Украине в размере 100 млн. долларов в год, а также из "дополнительных средств", которые получаются (то есть списываются из упомянутого долга)... Однако о сумме этих дополнительных средств в соглашении не сказано ни слова. Очевидно, что сумма "дополнительных средств" будет определяться в будущих дополнительных двусторонних документах, которые уже не будут нуждаться в ратификации парламентами", - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Исходя из практического опыта украинско-российских переговоров, отметил эксперт, сумма "дополнительных средств" будет практически символической - общая арендная плата мало будет отличаться от указанных в соглашении 100 миллионов долларов в год.

"Следовательно, в соответствии с харьковским соглашением от 21 апреля 2010 года, по газовым обязательством в 40 миллиардов долларов, которые будут накоплены в течение ближайших 10 лет, Украина должна была бы удерживать ЧФ на своей территории не 25 лет, а несколько сотен лет или столько, сколько захочет Россия", - резюмировал Б.СОКОЛОВСКИЙ.