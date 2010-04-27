ЧФ РОССИИ: НА БАЗУ СКВОЗЬ ДЫМ И ЯЙЦА

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении на 25 лет пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 238 народных депутатов.

С непродолжительным докладом по этому вопросу выступил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ. Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано президентами Украины и России в Харькове 21 апреля.

После него с докладом выступил председатель Комитета ВР по иностранным делам Олег БИЛОРУС, который отметил, что это соглашение является антиконституционным и профильный комитет принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его.

Во время обсуждения этого вопроса в сессионном зале в разных углах периодически возникали столкновения между депутатами от коалиции и оппозиции.

Хроника событий...

В 10 часов утра Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН зашел в сессионный зал парламента и занял свое место в президиуме, после чего у него сразу полетели яйца.

Как передает корреспондент УНИАН, охрана Председателя ВР отреагировала на это и сразу закрыла спикера зонтиками.

Председатель ВР начал пленарное заседание. После этого состоялась регистрация, однако в сессионном зале было зарегистрировано всего 211 народных депутатов.

В сессионном зале Верховной Рады Украины во время принесения присяги новоизбранными народными депутатами с мест, где находятся депутаты от фракции БЮТ, внезапно пошел дым.

Пока не понятно, откуда он взялся, поскольку не было видно, чтобы кто-то бросил дымовую шашку. Есть подозрение, что могла задымиться система «Рада».

Дым быстро распространился по всему сессионному залу и добрался до ложи прессы. Сейчас видимость в сессионном зале очень плохая.

В сессионном зале Верховной Рады возле правительственной ложи произошло несколько драк между народными депутатами от НУ-НС и Партий регионов.

В частности, участие в драках принимали Иван СТОЙКО, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Станислав АРЖЕВИТИН (все трое от НУ-НС), а также народные депутаты от Партии регионов Олег ЦАРЁВ, Владислав ЛУКЬЯНОВ.

Народный депутат Олесь ДОНИЙ получил сотрясение мозга на сегодняшнем заседании парламента и был госпитализирован в больницу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны” со ссылкой на народного депутата Тараса СТЕЦЬКИВА.

«У господина ДОНИЯ сотрясение мозга. Они (представители Партии регионов – УНИАН) даже в физическом столкновении были подлыми, - ДОНИЯ они дважды ударили по голове сзади. Также несколько ударов в спину получил я. Если хотите кулачный бой, то деритесь лицом к лицу, но не в спину”, - заявил Т.СТЕЦЬКИВ. При этом он сообщил, что О.ДОНИЙ вчера перенес операцию на спине, а его били в спину. Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что О.ДОНИЙ просто стоял возле своего рабочего места и держал в руках государственный флаг. “Его по голове и по спине били. Это недопустимые вещи даже по воровским понятиям. А первыми избили депутатов, которые старше 60 лет, людей почтенного возраста”, - сообщил Т.СТЕЦЬКИВ.

Депутат отметил, что оппоненты из Партии регионов, которые сегодня били представителей оппозиции в сессионном зале парламента, переступили черту. “Такой криминализованный, дикий парламент не имеет права на существование», - убежден Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также заявил, что то, что произошло сегодня в парламенте, - «это рейдерский захват парламента, это рейдерские методы”. “Когда они начали драку, то им не хватало только ножей и заточек, вы бы видели эти лица!”, - поделился впечатлениями Т.СТЕЦЬКИВ.

Народные депутаты от Партии регионов сумели прорваться в первые три ряда рабочих мест фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и сняли украинский флаг, которым были накрыты эти ряды.

Народные депутаты от БЮТ и НУ-НС в сессионном зале Верховной Рады заблокировали подход к рабочим местам представителям своих фракций.

Отверстия для голосования карточками народных депутатов в сессионном зале Верховной Рады залеплены неизвестным веществом.

Между тем, возле Верховной Рады Украины, которая планирует сегодня рассмотреть проект Закона «О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», находится около 7 тысяч митингующих – сторонников как оппозиционных сил, так и Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, не уточнив при этом, сколько, по данным милиции, от какой политической силы возле парламента находится людей.

Также в милиции не стали называть количество своих сотрудников, которые обеспечивают правопорядок, отметив лишь, что их достаточно для того, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

Во избежание нежелательных последствий действий митингующих, сторонники разных политических сил отделены друг от друга кордонами «Беркута» и внутренних войск.

На улице Грушевского между зданиями Кабинета министров и Верховной Рады начались столкновения между митингующими и подразделением «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка пытаются сдержать толпу. Количество сотрудников правоохранительных органов постоянно увеличивается.

Митингующие скандируют: «Варту геть!» и «Народ проти влади!».

***Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2010 года в Харькове Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года.

Оппозиционные партии заявили о неконституционности этого договора и обвинили В.ЯНУКОВИЧА в предательстве национальных интересов. Оппозиция инициировала национальное движение сопротивления против действий власти, которая пошла на подписание «харьковского пакта».

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что нынешние действия оппозиции можно квалифицировать как терроризм или препятствование должностным лицам исполнять свои обязанности

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН.

По его словам, нынешняя ситуация «будет рассматриваться не только на Регламентном комитете, но эта ситуация будет рассматриваться и правоохранительными органами».

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, «то, что было в зале (сессионном зале ВР), это может квалифицироваться по двум статьям – можно назвать это терроризмом, с одной стороны, а с другой стороны – препятствование должностным лицам исполнять свои обязанности».

А.ЕФРЕМОВ, который является также председателем Комитета Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР, подчеркнул, что действия оппозиции - «за гранью здравого смысла и за гранью бескультурья».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что представители оппозиции препятствовали народным депутатам принимать участие в голосовании, и «действия оппозиции сегодня в сессионном зале подпадают под статьи Уголовного кодекса Украины».

Он также сообщил, что под государственными флагами, которыми были накрыты места народных депутатов из фракций БЮТ и НУ-НС в сессионном зале, «почти все гнезда для голосования были забиты картоном и залиты суперклеем». По его словам, «испорчена практически техника более чем на 200 рабочих местах», и это - «варварство».

Как отметил А.ЕФРЕМОВ, представители охраны парламента собрали доказательства, в частности, подтверждающее использование дымовых шашек в сессионном зале ВР, и это даст возможность открыть уголовные дела.

Лидер объединенной оппозицию Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан прийти 11 мая к парламенту, чтобы заставить власть денонсировать соглашение о продлении базирования в Украине российского флота, а также с требованием объявить досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на митинге возле ВР.

«С сегодняшнего дня они закрыли Верховную Раду, и они не хотят, чтобы она работала вплоть до 11 мая, потому что черную работу они уже сделали. С сегодняшнего дня мы начинаем объезжать всю страну для того, чтобы люди, которые способны стоять за Украину, поддерживать Украину в такой тяжелый момент, чтобы имели возможность 11 мая, когда будут заходить эти предатели в Верховную Раду, собраться и стоять, пока они не денонсируют это соглашение, или пока не будут объявлены досрочные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уверена, что досрочные выборы позволят привести в парламент не антиукраинские силы, ни тех, кто предал интересы государства, а настоящих патриотов Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что будет обращаться к творческой интеллигенции, представителям культуры, науки, журналистам с просьбой поддержать борьбу с действующей властью.

«Мы будем обращаться ко всем патриотам Украины. И могу вам сказать, что они захватили и купили всю власть в Украине без народа, без единения, без движения вперед», - сказала лидер оппозиции, отметив, что для сопротивления необходимо единство оппозиционных сил. «Я хотела, чтобы вы сделали выводы и больше не попадали на их крючки», - сказала она, обращаясь к участникам митинга. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, у оппозиции есть одна возможность для сопротивления – люди и политики, которые способны вместе идти вперед, под давлением заставить власть объявить досрочные парламентские выборы. «Это наш единственный выход. Но он будет иметь значение в одном случае, если на досрочных выборах мы больше не дадим им пройти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что народ не должен быть равнодушным, и только вместе сможет победить.

P.S. Результаты голосования в Верховной Раде по Соглашению (поименно)

(УНИАН)