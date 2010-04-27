Рада ратифицировала соглашение о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении на 25 лет пребывания в Крыму Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 238 народных депутатов.

С непродолжительным докладом по этому вопросу выступил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ. Он напомнил, что соответствующее соглашение было подписано президентами Украины и России в Харькове 21 апреля.

После него с докладом выступил председатель Комитета ВР по иностранным делам Олег БИЛОРУС, который отметил, что это соглашение является антиконституционным и профильный комитет принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его.

Во время обсуждения этого вопроса в сессионном зале в разных углах периодически возникали столкновения между депутатами от коалиции и оппозиции.

Между тем, на улице Грушевского между зданиями Кабинета министров и Верховной Рады начались столкновения между митингующими и подразделением «Беркут».

Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка пытаются сдержать толпу. Количество сотрудников правоохранительных органов постоянно увеличивается.

Митингующие скандируют: «Варту геть!» и «Народ проти влади!».