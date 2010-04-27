В Австралии индекс цен производителей в 1 кв. вырос на 1%

Австралия. В первом квартале 2010 года индекс цен производителей вырос на 1%, по сравнению с предыдущим кварталом, и упал на 0,1% по отношению к первому кварталу 2009 года.

Комментарий. Рост цен в Австралии ускоряется, в этом нет ничего удивительного - экономика страны уже более полугода находится на подъеме. Рост цен в данном случае - закономерность.