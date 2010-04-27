Ющенко не будет объединяться с Тимошенко

Экс-президент Украины, лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО не будет объединяться с лидером объединенной оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после выхода из Верховной Рады Украины, где было ратифицировано соглашение между Украиной и Россией о продлении сроков пребывания ЧФ в Севастополе до 2042 года.

«Что такое объединение с ТИМОШЕНКО, скажите мне? Я дважды объединялся с ТИМОШЕНКО, объединялся и результат был один – глубокое и еще более глубокое раздробление патриотических и демократических сил», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что Украина имеет проблему демократического движения. По его мнению, оппозиционным силам нужна консолидация, которая никого не уничтожает. «Не ЯНУКОВИЧ нас победил. Бойня в окружении ЮЩЕНКО не от ЯНУКОВИЧА началась и, простите, не от СИМОНЕНКО. Не от их позиций, а от той политической некорректности и отсутствия национальных приоритетов, а лишь видения одного – где ты находишься во власти», - подчеркнул бывший Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что “Ю.ТИМОШЕНКО, подписав газовые соглашения 19 января 2009 года с Россией, сдала украинские экономические интересы, а Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, подписав соглашение с Россией 21 апреля, сдал политические интересы Украины».

По его убеждению, действующая власть в Украине ненадолго, но борьба с ней зависит от каждого.