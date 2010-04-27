ГЛАВНОЕ на 27 апреля (день)

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Экономика

БЮТ: В бюджете-2010 нет социальных обещаний Януковича

Оппозиционное правительство считает принятие провластными парламентскими силами государственного бюджета на 2010 год преступлением против народа Украины. Об этом заявил министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По его словам, госбюджет-2010, разработанный правительством Николая АЗАРОВА, является антисоциальным и не выполняет ни одного обещания Виктора ЯНУКОВИЧА перед гражданами. «Мы изучили бюджет-2010 и не нашли в нем ни одного выполнения социальных обещаний, которые В.ЯНУКОВИЧ давал на выборах», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, этот бюджет не учитывает честного и полного выполнения закона о повышении социальных стандартов, в соответствии с которым правительство Н.АЗАРОВА раньше обещало пересчитать все заработные платы, все пенсии, все социальные помощи малообеспеченным, льготы и тому подобное.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, в бюджете также заложена намного меньше сумма средств, необходимых для выполнения социальных расходов: «Для выполнения всех социальных обязательств в бюджете необходимо было закладывать на социальные расходы не 22 млрд. грн, а 70 млрд. грн.».

А.ПАВЛОВСКИЙ также отметил, что при детальном изучении бюджета очевидными становятся манипуляции с единой тарифной сеткой: «В бюджете записано, что она должна индексироваться, а каким образом и кто ее будет индексировать, не понятно».

Министр труда и социальной политики оппозиционного правительства напомнил, что согласно закону об оплате труда, заработная плата и должностной оклад работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки должен быть не меньше минимальной зарплаты. Так, например, если сейчас должностной оклад работника первого тарифного разряда рассчитывается с расчета 545 грн. в месяц, в то время, как минимальная зарплата составляет уже 884 грн., а фактический минимальный прожиточный уровень, меньше которого не может быть минимальная заработная плата, по ценам марта составил уже 977 грн.

«Вот за счет этого они не исчисляют все заработные платы с соответствующим коэффициентом по всей пирамиде тарифной сетки, то есть другими словами, это уравниловка, при которой на конец года и уборщица в больнице и квалифицированный врач будут иметь фактически одну заработную плату», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ.

Депутат также отметил, что в бюджете не заложено повышение суммы помощи малообеспеченным семьям, а также стипендий; заложена значительно меньше сумма помощи ветеранам войны и участникам боевых действий, чем это предусматривало правительство Юлии ТИМОШЕНКО.

«Например, ветераны и инвалиды войны получат в пять раз меньше, чем им назначило правительство Ю.ТИМОШЕНКО, в частности эта сумма уменьшена с 5180 до 1000 грн. - это такой подарок к 9 Мая будет ветеранам», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ.

По словам министра оппозиционного правительства, в этом бюджете также не предусмотрено повышение вдвое помощи при рождении ребенка, не заложена сумма на выплату помощи семьям на воспитание детей в возрасте от 13 до 18 лет, как во время выборов обещал В.ЯНУКОВИЧ - по 500 грн. на каждую семью. В то же время, предусматривается повышение пенсионного возраста на 5 лет и ограничение выплат работающим пенсионерам.

А.ПАВЛОВСКИЙ сообщил, что оппозиционное правительство разработает соответствующие законопроекты по внесению изменений в бюджет-2010, направленные на улучшение жизни граждан и будет вносить их на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Финансы

ВР приняла госбюджет-2010

Верховная Рада Украины одним голосованием - в первом чтении и в целом – приняла Закон «О государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 245 из 246 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не регистрировались депутаты от НУ-НС и БЮТ, кроме тех, которые входят в состав коалиции.

Проект госбюджета представили министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и председатель Бюджетного комитета ВР Николай ДЕРКАЧ.

Во время рассмотрения вопроса все члены правительства слушали выступления стоя.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН находится на своем рабочем месте, в президиуме, а трое охранников держат над ним три зонтика.

Президиум ВР забросан яйцами. Многие народные депутаты закрывают носы платками, поскольку в сессионном зале чувствуется запах дыма после запуска нескольких дымовых шашек.

Госбюджет в I квартале выполнен с дефицитом 5,5 млрд грн.

Государственный бюджет Украины в I квартале 2010 года (по оперативным данным) выполнен с дефицитом 5,5 млрд. грн. Об этом говорится в сопроводительных документах к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», обнародованных на сайте Верховной Рады.

«По оперативным данным, Государственный бюджет за I квартал 2010 года выполнен с дефицитом в сумме 5,5 млрд. гривень. Общий фонд Госбюджета за январь-март 2010 года был выполнен с дефицитом в размере 6 млрд. грн., что на 1,5 млрд. грн. больше, чем дефицит за I квартал 2009 года», - говорится в документе.

По оперативным данным Государственного казначейства Украины, доходы Госбюджета в І квартале т.г. составили 51,7 млрд. грн., в т.ч. в общий фонд – 39 млрд. грн.

Кассовые расходы Госбюджета за январь-март 2010 года составляли 57,4 млрд. грн., кассовые расходы общего фонда - 45,1 млрд. грн.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

В проекте документа, полный текст которого был обнародован на сайте парламента за день до принятия, определены доходы Госбюджета на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн. Дефицит Госбюджета предлагается установить на уровне 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Проект бюджета рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

Дивиденды предприятий будут облагать налогами

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” относительно налогообложения дивидендов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие такого решения проголосовал 241 народный депутат из 244 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Закону Украины “О налогообложении прибыли предприятий”, которыми предусматривается ведение отдельного учета доходов, полученных от юридических лиц, находящихся под их контролем.

Кроме того, предусматривается невключение дивидендов, полученных от нерезидентов-юридичних лиц, кроме нерезидентов, которые имеют оффшорный статус, в состав валового дохода и освобождения от уплаты авансового взноса, в случае выплаты дивидендов в пределах сумм дивидендов, полученных от юридических лиц, которые находятся под контролем юридического лица, осуществляющего выплату.

Парламент улучшил условия для иностранных инвесторов

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно кредитования и стимулирования иностранных инвестиций.

За принятие данного закона в целом проголосовали 240 народных депутатов из 246 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на устранение неоправданных ограничений в сфере иностранного инвестирования и международного кредитования, которые не отвечают мировой практике.

Законом предусматривается внести изменения в его Заключительные положения, которые направлены на сокращение срока действия (до 1 января 2011 года) ограничений по кредитованию в иностранной валюте. Кроме того, предусмотрено исключение введенных пунктами 8-12 Заключительных положений Закона дополнительных ограничений относительно кредитов (ссуд поворотной финансовой помощи) в иностранной валюте, полученных от нерезидентов, и выполнения обязательств перед иностранными инвесторами.

Законом предусматривается возврат к предыдущим редакциям Закона Украины “О режиме иностранного инвестирования”, то есть отмена усиленного контроля и дополнительных ограничений, как утративших свою актуальность.

ТЭК

НКРЭ предлагает двухуровневый тариф на электроэнергию для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассматривает возможность введения двухуровневого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, дифференцирующегося в зависимости от объемов месячного потребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола представителей НКРЭ и Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) заместитель начальника управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Руслан КАЙДАШ.

По его словам, в частности, введение такого тарифа предусматривает установление порога потребления на уровне 150 кВт/ч в месяц. При этом в случае превышения данного объема электроэнергия будет отпускаться по новому тарифу, в случае потребления до 150 кВт/ч тариф сохранится на нынешнем уровне (24 коп. за кВт/ч с НДС).

Р.КАЙДАШ отметил, что данная схема будет предусматривать применение нового тарифа лишь к объемам электроэнергии, потребленным свыше порога 150 кВт/ч. «То есть в случае потребления 170 кВт/ч потребитель будет платить по новому тарифу лишь за 20 кВт/ч», – пояснил он.

Также Р.КАЙДАШ отметил, что на сегодняшний день действующий тариф для населения компенсирует затраты, связанные с производством, распределением и поставкой электроэнергии, лишь на 27%, тогда как, к примеру, в соседней России этот уровень доходит до 73%.

НКРЭ также отмечает, что введение новых тарифов по предложенной схеме существенно не отразится на расходах населения, поскольку, по данным регулятора, на сегодняшний день свыше предложенной планки в 150 кВт/ч электроэнергию потребляют только 25% бытовых потребителей.

Р.КАЙДАШ сообщил также, что в настоящее время предложенная НКРЭ схема коррекции тарифа проходит согласование на уровне Министерства экономики, Министерства топлива и энергетики, Министерства финансов и Министерства труда и социальной политики.

Кроме того, комиссия и общий представительский орган профсоюзов уже создали рабочую группу для обсуждения предложенной схемы.

Транспорт

Минтранс ужесточит контроль автоперевозчиков

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил Государственной администрации автомобильного транспорта и Глававтотрансинспекции в самые короткие сроки отработать меры безопасности и внедрить более жесткие механизмы контроля за перевозчиками.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, по мнению министра, это позволит уменьшить количество аварийных случаев на транспорте.

«Мы проведем серьезную работу, чтобы обнаружить основные проблемные направления, которые касаются безопасности, и наработать эффективные мероприятия для уменьшения аварийности. Вопросы безопасности являются приоритетными для отрасли транспорта, ведь все аварии касаются жизни и здоровья людей», - сказал министр.

По поручению К.ЕФИМЕНКО, Государственная администрация автомобильного транспорта Минтранссвязи создала Аналитическую группу, которая изучит современное состояние деятельности отрасли автомобильного транспорта.

«Чтобы работа по повышению уровня безопасности проводилась максимально эффективно, мы произведем полную инвентаризацию дел в автотранспортной отрасли», - отметил министр.

К середине мая специалисты, которые входят в состав Аналитической группы (представители Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП), ГП "Служба международных автоперевозок" (СМАП), "Киевпассервис”, ГП "ГосавтотрансНИИпроект" и др.), проведут углубленный анализ работы автомобильного транспорта за 2008-2009 годы и мониторинг состояния нормативно-правового обеспечения отрасли. Специалисты изучат пакет вопросов, которые нуждаются в неотложном решении и конкретных мероприятиях, - безопасность автомобильных перевозок, лицензирование транспортных средств, внутренние пассажирские перевозки, маршрутная сеть, международные перевозки пассажиров и грузов.

По результатам анализа Аналитическая группа подготовит предложения относительно решения актуальных проблем деятельности автомобильного транспорта и разработает конкретные мероприятия для их реализации.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 26 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках сегодня также без изменений со вчерашнего дня – 10,52/10,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,58 грн./евро, по продаже – в пределах 10,59-10,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 26 апреля незначительно изменился и сегодня составляет 0,2650/0,2722 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2740 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,52/10,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,58 грн./евро, по продаже – в пределах 10,59-10,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 26 апреля незначительно изменился и сегодня составляет 0,2653/0,2724 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9261, к евро – 10,558358, к российскому рублю – 0,27249.