Украина выйдет из ГУАМ?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время намерен поставить вопрос о целесообразности членства Украины в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), - региональном объединении четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на брифинге в Страсбурге.

Президент Украины сообщил, что в ближайшее время намерен инициировать встречу руководителей или других высоких ответственных лиц стран, которые являются членами этой организации.

«Я буду ставить вопрос, как будет эта организация дальше существовать, чтобы она проводила не романтическую, а прагматическую политику», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина будет продолжать членство в ГУАМ только при условии получения практической пользы от такого формата сотрудничества.

Справка УНИАН. ГУАМ - региональная организация, созданная в октябре 1997 республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ. Характерной чертой объединения изначально стала ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ. При этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) — Кавказ — Европа в обход территории России.