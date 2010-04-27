Присоединение Украины к Таможенному союзу невозможно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что присоединение Украины к Таможенному союзу России, Казахстана, Беларуси невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы в рамках участия в сессии ПАСЕ.

«Безусловно, вхождение в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана сегодня является невозможным, потому что экономические принципы, законы ВТО этого не позволяют сделать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил депутатам ПАСЕ, что несколько лет назад Украина сделала свой выбор в пользу вступления во Всемирную торговую организацию и с тех пор строит свою экономическую политику на принципах ВТО.

В то же время Президент подчеркнул, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом является важным приоритетом среди национальных интересов государства. «Мы избрали этот путь и идем этим путем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.