Президент ПАСЕ поддержал пакет реформ Януковича

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ заявляет о поддержке пакета реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ в Страсбурге.

«Новый Президент и новое правительство инициировали пакет реформ, и мы поддерживаем этот процесс», - сказал президент ПАСЕ.

“Я надеюсь, что эти реформы смогут помочь Украине выполнить обязательства перед Советом Европы”, - добавил он.

М.ЧАВУШОГЛУ выразил надежду, что Украине удастся выполнить свои обязательства до начала председательства в Совете Европы в 2011 году.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил о намерении выполнить все обязательства перед Советом Европы до мая 2011 года.

Он также заявил, что для Украины является очень важной поддержка ПАСЕ вступления Украины в Европейский Союз.