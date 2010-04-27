Из Украины выдворен «Дед Хасан»

Сегодня из Украины выдворен российский вор в законе по кличке «Дед Хасан». Ему запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

По словам заместителя начальника Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Владимира МИЩЕНКОВА, вчера около 23 часов в международном аэропорту «Борисполь» работники ГУБОП задержали этого криминального авторитета, который фактически считается в преступном мире «патриархом» на постсоветском пространстве.

По оперативным данным, «Дед Хасан» приехал на территорию Украины для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.