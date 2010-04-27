ГЛАВНОЕ на 27 апреля (вечер)

Хроника дня

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Международное сотрудничество: Украина выйдет из ГУАМ?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время намерен поставить вопрос о целесообразности членства Украины в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), - региональном объединении четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на брифинге в Страсбурге.

Президент Украины сообщил, что в ближайшее время намерен инициировать встречу руководителей или других высоких ответственных лиц стран, которые являются членами этой организации.

«Я буду ставить вопрос, как будет эта организация дальше существовать, чтобы она проводила не романтическую, а прагматическую политику», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина будет продолжать членство в ГУАМ только при условии получения практической пользы от такого формата сотрудничества.

Справка УНИАН. ГУАМ - региональная организация, созданная в октябре 1997 республиками — Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ. Характерной чертой объединения изначально стала ориентация на европейские и международные структуры. Инициаторы союза действовали вне рамок СНГ. При этом высказывались мнения, что непосредственной целью союза было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости вошедших в него государств от России и развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия (Каспий) — Кавказ — Европа в обход территории России.

Присоединение Украины к Таможенному союзу невозможно - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что присоединение Украины к Таможенному союзу России, Казахстана, Беларуси невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы в рамках участия в сессии ПАСЕ.

«Безусловно, вхождение в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана сегодня является невозможным, потому что экономические принципы, законы ВТО этого не позволяют сделать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он объяснил депутатам ПАСЕ, что несколько лет назад Украина сделала свой выбор в пользу вступления во Всемирную торговую организацию и с тех пор строит свою экономическую политику на принципах ВТО.

В то же время Президент подчеркнул, что создание зоны свободной торговли с Европейским Союзом является важным приоритетом среди национальных интересов государства. «Мы избрали этот путь и идем этим путем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Финансы: Миссия МВФ продолжит работу в Украине в 1-й половине мая

Следующий этап консультаций относительно продолжения сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может начаться в первой половине мая, когда в Киев прибудет миссия МВФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, об этом он сообщил журналистам в Вашингтоне, комментируя результаты переговоров украинской делегации с руководством Фонда.

Он выразил надежду на то, что уже в ближайшие дни завершится подготовка текстовой части договоренностей с МВФ, отметив, что некоторые цифры требуют дополнительного уточнения. «Думаю, что во время поездки миссии в Киев большинство вопросов будет решено", - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что руководство МВФ настроено довольно требовательно, но это обусловлено изменением обстоятельств на мировых рынках. "Поскольку в мировой экономике наблюдается определенное улучшение ситуации, то Международный валютный фонд будет все требовательнее относиться ко всем странам, в том числе и к Украине", - отметил вице-премьер.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что Фонд с пониманием относится к позиции украинской власти относительно важности вопроса социальных выплат для населения. Вместе с тем, стороны переговоров убеждены, что эти расходы не должны ухудшить платежеспособность и инвестиционную привлекательность нашего государства. «Именно эти факторы в среднесрочной перспективе обеспечат экономический рост Украины", - отметил С.ТИГИПКО.

В ходе пребывания в США С.ТИГИПКО встретился с министром финансов Российской Федерации Алексеем КУДРИНЫМ и представителем РФ в МВФ и обсудил с ними вопросы возобновления сотрудничества Украины с МВФ. "Российская сторона заверила в своей поддержке, и это достаточно важно для нас. Считаю, что это стало возможным благодаря программе, разработанной украинским правительством, и той стратегии, которой оно придерживается", - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в рамках новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом, рассчитанной на два с половиной года, Украина может получить кредит размером 19-20 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Объем действующей двухлетней программы stand-by для Украины, начатой в ноябре 2008 года, составляет 16,4 млрд. долл., из которых более 11 млрд. долл. было выделено тремя траншами. Четвертый транш в 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако он так и не был предоставлен в связи с политической нестабильностью в стране и отсутствием Государственного бюджета на 2010 год.

Миссия МВФ с 24 марта по 2 апреля находилась в Украине, где проводила переговоры с украинскими властями о продолжении сотрудничества.

Банки: «УкрСиббанк» в I квартале сократил убыток на 16% - до 717 млн. грн. «УкрСиббанк» (Харьков) в I квартале текущего года сократил убыток на 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 717 млн. грн.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в газете «Голос Украины» от 27 апреля 2010 года.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 1% и на 1 апреля 2010 года составили 45,794 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 43,363 млрд. грн., обязательства оставались на уровне 41,5 млрд. грн. За указанный период уставный капитал банка оставался на уровне 5,280 млрд. грн., собственный капитал сократился на 14% - до 4,247 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 81,4157% акций "УкрСиббанка", украинский бизнесмен Александр Ярославский через «Украинскую металлургическую компании» - 18,5834%.

Fitch присвоило еврооблигациям «Укрэксимбанка» финальные рейтинги «B-»/«RR4» Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Biz Finance PLC, имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 500 млн. долл. США со ставкой 8,375% и сроком погашения 27 апреля 2015 г., финальный долгосрочный рейтинг «B-» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, облигации используются исключительно для финансирования кредита ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»).

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 62,652 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,834 млрд. грн., обязательства – 45,368 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,284 млрд. грн.

«Укрэксимбанк» в I квартале увеличил прибыль на 28% – до 9,789 млн. грн.

Прибыль банка в 2009 году составила 21 млн. грн.

Председателем НС Банка “Киев” избран Рыбак

Председателем наблюдательного совета Банка «Киев» стал Сергей РЫБАК вместо Игоря УМАНСКОГО.

Как сообщили УНИАН в банке, соответствующее решение было принято сегодня в ходе собрания акционеров банка.

Также был изменен весь состав наблюдательного совета, в который вошли: Сергей Рыбак, Виктор КРАВЧЕНКО, Владимир КОЦЮБА, Валентина ЯЩУК, Сергій ЗАЙЧУК, и, независимые директора Дмитрий ЧОРНОБАЙ и Францискус КАЙЛААРС.

На собрании также был утвержден убыток Банка «Киев» за 2009 год в сумме 3,265 млрд. грн.

Согласно предоставленной информации, акционеры поручили наблюдательному совету в ближайшее время принять решения по вопросам определения источника покрытия убытка и формирования состава правления банка.

Справка УНИАН. АКБ «Киев» создан в 1993 году, на сегодня занимает 41 место из 181-го банка по размеру активов и входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка.

Активы банка на 1 апреля 2010 года составили 2,864 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,606 млрд. грн., обязательства – 2,091 млрд. грн., уставный капитал – 3,568 млрд. грн., собственный капитал – 773,239 млн. грн.

В I квартале 2010 года убуток банка состави 134,143 млн. грн., в 2009 году – 3,265 млрд. грн.

Банк “Киев” в 2009 году был докапитализирова при участии государства, в результате чего, Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.

ТЭК: НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на май на 4,5%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на май т.г. в среднем на 4,5%, по сравнению с установленными для апреля.

Об этом сказано в постановлении комиссии №415 от 23 апреля т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 4,9% – до 50,92 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – на 4% - до 66,85 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, в марте и апреле т.г. комиссия сохраняла уровень розничных тарифов, зафиксированных для февраля этого года.

С начала года НКРЭ повысила уровень розничных тарифов энергоснабжающих компаний для потребителей первого класса на 7,6%, для потребителей второго класса – на 6,6%.

НКРЭ считает целесообразным сохранить льготные тарифы на электроэнергию для углепрома

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики считает целесообразным сохранить льготные тарифы на электроэнергию для угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола представителей НКРЭ и Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) заместитель начальника управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Руслан КАЙДАШ.

По его словам, повышение цен на электроэнергию для этой категории потребителей приведет к увеличению стоимости угольной продукции, и, как следствие, росту оптовой и конечной цены на электроэнергию для всех групп потребителей.

«Учитывая это, отмена льготного тарифа для угледобывающих предприятий на данном этапе является нецелесообразной», - сказал представитель НКРЭ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины распоряжением от 23 мая 2007 года №342-р рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики перевести государственные угледобывающие предприятия в разряд крупных потребителей электроэнергии (1-й класс) при условии 100% оплаты за потребляемую электроэнергию, и утвердил перечень из 25 предприятий, для которых рекомендовано установление данного уровня тарифа.

НКРЭ приняло соответствующее решение в июне 2007 года.

Розничный тариф для потребителей первого класса (крупные потребители) всегда значительно ниже тарифа второго класса (мелкие потребители).

В настоящее время по льготному тарифу получают электроэнергию 26 государственных угледобывающих предприятий и одна частная компания ООО «Интер-инвест уголь» (г. Первомайск, Луганская обл.) связываемая с ММК им. Ильича Владимира Бойко.

Задолженность «Киевэнерго» за потребленный газ превысила 2 млрд. грн.

По состоянию на 26 апреля этого года задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 гг., составила свыше 2,06 млрд. грн. (уровень оплаты – 40%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что согласно данным оперативного мониторинга, уровень расчетов предприятий ТКЭ за потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. природный газ составляет 63%, а общая сумма долга за этот период достигла 3,57 млрд. грн.

Наибольшую задолженность за период с 1 октября 2009 накопили предприятия ТКЭ Крыма, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Одесской, Киевской, Запорожской и Житомирской областей.

Самый низкий уровень расчетов (менее 50%) у предприятий ТКЭ Луганской, Закарпатской, Одесской и Житомирской областей, самый высокий (свыше 80%) – в Николаевской и Черновицкой областях.

Также неудовлетворительным остается состояние расчетов предприятий ТКЭ за газ, потребленный в отопительном сезоне 2008-2009 гг.: долг – 1,98 млрд. грн., уровень расчетов – 78%. Наибольшими должниками в предыдущем отопительном сезоне являются теплоэнергетические предприятия Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

ДК «Газ Украины» призывает предприятия ТКЭ как можно быстрее рассчитаться с компанией за потребленный природный газ и отмечает, что плановые объемы природного газа выделяются предприятиям ТКЭ согласно предоставленным гарантийным обязательствам, утвержденным органами местного самоуправления, и в соответствии с уровнем оплаты за потребленный природный газ.

Также компания отмечает, что задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

Агро: Украина готова закупить 2 тыс. комбайнов в РФ

Украина готова закупить 2 тысячи комбайнов у компании «Ростсельмаш» при условии кредитования покупки Российской Федерацией.

Как сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН Президент ассоциации производителей сельскохозяйственной техники России «Росагромаш», председатель совета директоров промышленного холдинга «Новое содружество» (в который входит компания «Ростсельмаш») Константин БАБКИН, такие договоренности достигнуты на встрече с вице-премьер-министром Украины Виктором СЛАУТОЙ и министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Мы договорились, что «Ростсельмаш» будет активно инвестировать в создание рабочих мест в Украине, развивать кооперацию, а Украина готова закупить 2 тысячи комбайнов производства нашего завода при условии, что Российская Федерация даст кредит Украине под этот проект», - сообщил К.БАБКИН.

Он отметил, что это общемировая практика, когда государство-экспортер техники выдает кредит под поставку продукции, и в этом заинтересованы обе стороны. «К.БАБКИН отметил, что обсуждались разные схемы кредитования, в том числе предоставление кредита компании «Украгролизинг» и кредитование сельхозпроизводителей под государственные гарантии Украины.

Относительно сроков реализации договоренностей, К.БАБКИН сообщил, что все зависит от того, когда и на каких условиях Россия выдаст кредит. «Мы предполагаем, что вопрос может решиться в течение нескольких месяцев, и надеемся, что все решится в течение двух-трех месяцев, чтобы мы успели к уборке поставить эти 2 тысячи комбайнов», - добавил он.

Относительно развития производства в Украине, С.БАБКИН сообщил, что сегодня около 8-15% комплектации для всего производства компании «Ростсельмаш» закупается на Украине, а потом произведенные машины поставляются в 25 стран мира. «Сейчас мы прорабатываем вопрос закупки в Украине моторно-силовых установок», - добавил он.

Справка УНИАН. Компания "Ростсельмаш" входит в пятерку крупнейших мировых производителей комбайнов и сельхозтехники. На сегодня доля компании оценивается в 17% мирового и 65% рынка сельхозтехники России и СНГ. Компания производит сельхозтехнику и оборудование в России, Канаде, США, Европе и осуществляет совместную сборку зерноуборочных комбайнов в Украине.

ПК: 10% украинских компьютерных клубов легализовали свое ПО

«Майкрософт Украина» подвела итоги реализации Программы для компьютерных клубов, в результате которой 10% украинских компьютерных клубов легализовали свое программное обеспечение.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

Отмечается, что в рамках указанной программы украинским Интернет-кафе и компьютерным клубам компания предоставила возможность приобрести лицензии на самые популярные программные продукты Microsoft со скидкой до 90%.

За 5 месяцев действия акции, которая закончилась 31 марта, 171 Интернет-кафе воспользовались специальными условиями, из них 97 легализовали ПО Microsoft.

Как отметил генеральный директор «Майкрософт Украина» Дмитрий ШИМКИВ, результаты программы для Интернет-кафе очень четко демонстрируют отношение украинцев к легальному программному обеспечению: даже при скидке 90% только 10% компьютерных клубов воспользовались возможностью легализовать ПО. «Это означает, что индустрия в целом все еще не готова перейти к цивилизованному способу ведения бизнеса», - добавил он.

Сообщается также, что большинство участников воспользовались специальным предложением программы в последний месяц ее действия – 80% заявок поступили в марте. Кроме скидок на операционные системы и офисные пакеты существенным условием акции были специальные условия на приобретение лицензий на право сдачи ПО Microsoft в аренду. Такая лицензия необходима для предоставления доступа к программным продуктам, установленным в Интернет-кафе, третьим лицам.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.

Криминал: Из Украины выдворен российский вор в законе по кличке «Дед Хасан»

Сегодня из Украины выдворен российский вор в законе по кличке «Дед Хасан». Ему запрещен въезд на территорию нашего государства на ближайшие пять лет.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

По словам заместителя начальника Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины Владимира МИЩЕНКОВА, вчера около 23 часов в международном аэропорту «Борисполь» работники ГУБОП задержали этого криминального авторитета, который фактически считается в преступном мире «патриархом» на постсоветском пространстве.

По оперативным данным, «Дед Хасан» приехал на территорию Украины для проведения воровской «сходки», на которой, в связи со смертью известного российского криминального авторитета по кличке «Япончик», должны были перераспределяться роли относительно влияния на криминогенную ситуацию в Украине.