Анонс на 28 апреля

10-00 - Пресс-конференция первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко на тему: «Киев и Евро-2012: требования УЕФА, планы власти» (Информационный центр «Украина-2012», “Укринформ”, ул. Б.Хмельницкого, 8/16). Нужна аккредитация.

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Почему ликвидируют единственное в Украине золотодобывающее предприятие?”. Вопросы: В чем заключаются причины ликвидации предприятия? Кто виноват в уничтожении золоторудника? Существует ли другой выход из ситуации?. Состоится обнародование итогов работы ликвидационной комиссии ООО «Закарпатполиметаллы» (с.Мужиево Береговского района, Закарпатье), предоставлены подтверждающие материалы и юридические документы. Участники: Татьяна Петик, официальный ликвидатор ООО «Закарпатполиметаллы», назначенный Хозяйственным судом Закарпатской области; Владимир Гуртовый, представитель ликвидатора; Дмитрий Зайцев, председатель комитета кредиторов предприятия (ул. Крещатик, 4, конференц-зал

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11-00 - По случаю Всемирного дня охраны труда и чествования памяти погибших на производстве работников Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору проведет акцию по закладке аллеи „Охрана труда”. Участники: Сергей Сторчак, председатель Госгорпромнадзора, Виктор Сивец, зам.председателя КГГА, Василий Кострица, Национальный координатор Международной организации труда в Украине (парк „Отрадный”, ул. Героев Севастополя, 37).

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11-00 - Состоится заседание Согласительной рабочей группы Украинского союза промышленников и предпринимателей, Объединения организаций работодателей Украины и Государственной налоговой администрации Украины по рассмотрению проблемных вопросов. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, первый заместитель председателя ГНА Украины Валерий Маликов, первый зам.начальника ГУ управления налоговой милиции Юрий Атаманюк, руководители предприятий (ул.. Крещатик 34, 3-й этаж, зал заседаний УСПП).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как известный банк оказывает давление на бизнес, пытаясь вернуть чужие долги». Речь пойдет о ситуации вокруг задолженности львовской компании «Интермаркет» перед одним из самых известных банков Украины. Почему банк оказывает давление на руководство компании и вовлекает в это правоохранительные органы? Имеют ли действия банка правовые основания? Какими будут экономические последствия подобного давления для компании и бизнеса в целом? Эти и другие острые вопросы будут обсуждены в ходе пресс-конференции при участии: председателя совета акционеров ГК «Евротек» Михаила Весельского, представителей органов местного самоуправления регионов в которых есть представительства компании и ведущих экспертов по юридическим и финансово-экономическим вопросам.

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14-30 - Круглый стол на тему: «Реалии и перспективы преодоления бедности в Украине». Организатор: парламентский Комитет по вопросам социальной политики и труда (ул.. Грушевского, 18/2, к. 12).

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15-30- В УНИАН состоится пресс-конференция представителей профсоюзов строителей Украины и Польши на тему: “Евро 2012: профсоюзы строителей Украины и Польши противодействуют несчастным случаям на строительстве и усиливают контроль за заработной платой”. Речь пойдет о процессе подготовки к ЕВРО-2012. Вопросы: Отставание от графиков строительства приводит к нарушению трудовых правам строителей и приводит к несчастным случаям. Кто должен отвечать за жизнь и здоровье работников? Когда будут расследованы несчастные случаи на строительстве, будут ли наказаны виновные и как избежать повторения трагедий в будущем? Будет ли решен острый вопрос с оплатой труда строителей? Какую именно помощь Профсоюзы предлагают фирмам-подрядчикам чтобы устранить недостатки организации производственного процесса, поднять оплату труда и снизить производственный травматизм и смертность на объектах ЕВРО (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).