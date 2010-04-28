ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Нафтогаз» пытается отсудить 767 миллионов у «УкрГаз-Энерго», в котором пишет - Высший хозяйственный суд принял к рассмотрению иск дочерней структуры НАК «Нафтогаз Украины» — предприятия «Укртрансгаз» — к компании «УкрГаз-Энерго», которая ранее поставляла газ промышленным предприятиям. Цена иска - 767 млн. грн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/naftogaz-pytaetsja-otsudit-700-millionov-u-ukrgaz-energo-139971/

* * *

Также «Дело» в материале «Nabucco ищет трубы» пишет – Nabucco Gas Pipeline Inter-national (NGPI) объявила о начале приема заявок для участия в крупнейшем европейском проекте газопровода Nabucco. Эксперты уверены, что в тендере обязательно будет принимать участие один из крупнейших на постсоветском пространстве производителей труб для нефте- и газопроводов Харцызский трубный завод (ХТЗ), входящий в структуру «Метинвест Холдинга» Рината Ахметова…

http://delo.ua/biznes/kompanii/nabucco-icshet-truby-139914/

* * *

«Дело» в материале «Предприниматели не осилят новый бюджет» пишет – заложенное в госбюджете на 2010 год повышение минимальной зарплаты и прожиточного уровня могут не выполнить 11 из 17 металлургических комбинатов. И не только… Исполнительный директор Всеукраинского объединения «Укрлегпром» Татьяна Замороко считает, что повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению цен на продукцию отечественной легкой промышленности (от 7 до 20%), а это сделает ее неконкурентоспособной…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/predprinimateli-ne-osiljat-bjudzhet-139970/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Москва проводит проектные работы» пишет – Россия предложила Украине подписать крайне невыгодное соглашение о расширении сотрудничества в энергетической сфере. В проекте договора содержатся пункты о необходимости согласовывать тарифы на транзит нефти с компанией "Транснефть", предоставить России право контроля украинской газотранспортной системы и гарантировать сохранность российских инвестиций, отказавшись от иммунитета против судебных разбирательств. В Кабмине не спешат соглашаться с предложениями, пытаясь отстоять более выгодную для Украины редакцию договора…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1361751

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Банки сбросили карты» пишет – количество платежных карт в Украине продолжает снижаться – за январь-март банки списали 2 млн. карт. Банкиры поясняют сокращение карточного рынка отсутствием розничного кредитования и ликвидацией ряда банков. По их мнению, более важным для рынка является наблюдаемый рост активных карт…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1361765

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «СНГ генерирует привлекательность» пишет – кризис заставил экспертов по-новому взглянуть на рынки стран СНГ. «Рецессия в СНГ должна стать стимулом для слияний и поглощений в ритейле, - говорится в докладе компании PMR Consulting. - Игроки рынка, ощущающие проблемы, стали более привлекательны в качестве объектов для поглощения»…

http://markets.eizvestia.com/full/sng-generiruet-privlekatelnost

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Минрегионстрой поищет клиентов» пишут – сегодня Министерство регионального развития и строительства передаст на рассмотрение правительства новую программу достройки жилых домов с высокой степенью готовности. Пока что фигурируют средства в 1,04 млрд. грн. из необходимых 8,5 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/minregionstroj-poishhet-klientov

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Бюджет-2010: оптимистичный, но рискованный» пишет – в бюджете-2010 большая часть расходов – 92% – предусмотрена на «социалку» и только 8% – на развитие. В долгожданном бюджете заложено повышение соцстандартов: увеличение минимальных зарплат, пенсий и выплат. К примеру, на зарплату чиновникам «перепадет» на 23 млрд грн. больше, чем в минувшем году. А найти деньги на «пропитание» будет сложно…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/28/052050.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Таиланд: под прицелом туристы» пишет – Бангкок и окрестности перестали быть местами безопасного отдыха. «Краснорубашечники», сторонники осужденного за коррупцию бывшего премьера Таиланда, расстреливают людей из гранатометов…

http://mycityua.com/articles/world/2010/04/28/060045.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «В Киеве могут резко снизить цены на парковку» пишет – Госинспекция по контролю за ценами подала в суд на «Киевтранспарксервис». Причина — необоснованность тарифов. «Парковка реально стоит 17 копеек, а не 5, 7 и 10 гривен. По правилам парковки в Украине, автомобилист на стоянке платит общий сбор 17 копеек, который идет в бюджет города, остальное — на содержание площадок. Но «Киевтранспарксервис» в это содержание включает не только зарплату парковщика и дорожную разметку, но и биотуалеты, видеокамеры. Скажите, хоть один водитель видел видеокамеры на парковках?», - возмущается Дмитрий Гнап, глава организации «Комитет прямого действия»…

http://www.segodnya.ua/news/14133348.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Россия нацелилась на украинские атомные активы?…» пишет – РФ “предложила” Украине кооперацию в энергетической сфере. Другими словами, Россия положила глаз не только на наши мощности по созданию ядерно-топливного цикла, но и на атомные генерацию и машиностроение…

https://economics.unian.net/rus/detail/44961

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рада ратифицировала договор о ЧФ России» подает хронику событий 27 апреля в парламенте: дымовая атака, Литвина забросали яйцами, кулачные бои депутатов, под стенами парламента столкновения между митингующими и подразделением «Беркут»... Список, кто и как голосовал...

https://economics.unian.net/rus/detail/44879

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Россия хочет все и сразу» пишет – пообещав Украине $40-миллиардную скидку на газ, Россия хочет взамен не только базу для Черноморского флота, но и с десяток проектов в авиапроме, газе и энергетике, а также крупнейшее в Европе месторождение урана…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/28/232781

* * *

Издание «Известия» в публикации «Нашествие коллекторов» пишет – в России коммунальное хозяйство все решительнее перенимает замашки бизнеса - московские ДЕЗы, как выяснилось, вовсю пользуются услугами коллекторских фирм, специализирующихся на выбивании долгов. Должникам по квартплате звонят рано утром, вешают на дверь грозные объявления, а также изобретают другие варианты психической атаки…

http://www.izvestia.ru/moscow/article3141322/

(УНИАН)