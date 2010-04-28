Пребывание ЧФ РФ в Крыму не ограничивает суверенитет Украины

Премьер-министр Николай АЗАРОВ настаивает, что подписание соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму не ограничивает суверенитет Украины и не передает в российскую собственность ее территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«То, что срок пребывания Черноморского флота продлевается, это ни на йоту не ограничивает тот объем суверенитета, который есть у нашего государства, не лишает Украину ни пяди украинской земли, не наносит никакого вреда нашему народу, не ущемляет права ни одного гражданина», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместо этого, по его словам, это соглашение является катализатором ускорения экономического роста страны. Таким образом, по мнению Н.АЗАРОВА, подписание соглашения и его ратификация в Верховной Раде является историческим решением для Украины в интересах стратегического добрососедства и сотрудничества.

«Теперь можно уверенно сказать, что Украина станет сильным и независимым государством», - убежден он.

Премьер также добавил, что благодаря снижению цены на природный газ, которое произойдет в результате продления срока пребывания ЧФ РФ в Украине, правительство смогло разработать сбалансированный бюджет. «Новое соглашение с Россией о снижении цены на газ, принятие сбалансированного бюджета, заключение нового соглашения с МВФ и, как следствие, выход из кризиса и развитие Украины – это звенья одной цепи. Оппозиция на “мерседесах”, которая хищнически делала бизнес на кризисе, видит в возрождении Украины свою политическую смерть. И поэтому безумными, абсолютно дикарскими средствами противодействует нам. Мы на провокации дадим ответ практической работой», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.