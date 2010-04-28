В Киеве наведут порядок с МАФами

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО надеется, что к 2012 году столичной власти удастся решить вопрос с упорядочением размещения малых архитектурных форм (МАФов).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве по вопросам подготовки города к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года

«Я лично считаю и заявляю об этом открыто: Киев – не для МАФов. Киев - это европейская столица. Да, МАФы есть во всех европейских городах… Это вопрос очень болезненный, поскольку есть одна проблема: то, что человек получил (разрешение на размещение МАФа – УНИАН), забрать практически невозможно, очень тяжело», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он заметил, что за последние два года «лукавые ручки дали разрешений еще на установление 7 тысяч МАФов». По его словам, большинство из них установлены законно, но есть и такие, которые установлены не совсем законным способом.

«Я надеюсь, что к 2012 году мы наведем порядок с МАФами», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2010 г. мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что в Киеве введен мораторий на установление малых архитектурных форм, однако его никто не выполняет.

20 апреля столичные предприниматели - владельцы МАФов просили городскую власть передать районным госадминистрациям и советам право выдавать разрешения на установление киосков.

Ситуацию с МАФами, которая сложилась в Киеве на сегодняшний день, предприниматели считают уничтожением малого и среднего бизнеса.

Они настаивали на установлении честных “правил игры” относительно получения разрешений на размещение МАФов, в частности создание прозрачной системы оформления соответствующих документов.

“Фактически киевская власть отдала властные полномочия нескольким коммерческим структурам, хотя эти коммерческие структуры являются коммунальными предприятия – это КП “Киевское инвестиционное агентство” (КИА) и КП “Благоустройство”... Фактически они используются для выкачивания средств из предпринимателей. Мы считаем целесообразным вернуть полномочия районным советам, районным администрациям, которые ближе к предпринимателям, которые лучше знают ситуацию в районах, чтобы каким-то образом предотвратить монополизацию этого рынка”, – заявил юрисконсульт ОО “Гражданский Корпус” Виктор КОБЫЛЯНСКИЙ.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице происходит массовый демонтаж киосков предпринимателей, среди которых значительная часть тех, чьи документы сейчас находятся на переоформлении, и эта процедура заторможена из-за бездеятельности чиновников – “искусственно затягивается оформление документации”. В результате, по словам В.КОБЫЛЯНСКОГО, фактически сегодня происходит незаконная конфискация имущества предпринимателей, а не благоустройство города при демонтаже временных сооружений.