Германия, Франция и Польша положительно оценили договор по ЧФ

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявляет, что министры иностранных дел стран Веймарского треугольнику (Германия, Франция, Польша) положительно оценили подписание соглашения между Украиной и Россией о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ГРИЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Руководители министерств иностранных дел ведущих европейских страны воспринимают подписание соглашения, как решение, которое Украина принимает сама, оно не влияет на наши европейские перспективы. Это решение, которое оценивается международным сообществом как позволяющее стабилизировать ситуацию в двусторонних отношениях и в экономике Украины. Именно такие надежды они разделяют вместе с нами», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, Украина также получила сигналы из США и других стран о позитивной оценке подписания соглашения о базировании Черноморского флота РФ.

«Факт заключения соглашения воспринимается как фактор, который снимает напряженность в отношениях между Украиной и Россией. И в этом заключается заинтересованность всех основных наших партнеров», - добавил он.

При этом К.ГРИЩЕНКО отметил, что главным приоритетом внешней политики украинской власти остается курс на европейскую интеграцию.

«На этом направлении мы будем концентрировать наши усилия», - подчеркнул он.

К.ГРИЩЕНКО сообщил, что вчера впервые заседание министров иностранных дел Веймарского треугольника состоялось в формате «3+1».

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада ратифицировала подписанное президентами Украины и России 21 апреля соглашение о продлении срока базирования Черноморского флота РФ в Крыму по меньшей мере на 25 лет в обмен на 30% скидку на российский газ.

В тот же день соглашение ратифицировал российский парламент.

Украинская оппозиция считает соглашение антиконституционным и называет его подписание и ратификацию "предательством национальных интересов".