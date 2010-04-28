ГЛАВНОЕ на 27 апреля (день)

Хроника дня

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Соцполитика

Квартплата останется прежней благодаря снижению цены газа

Договоренности, которые украинская власть подписала с Россией относительно новой цены на импортированный природный газ, позволит не повышать цены на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Кабинете министров сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр ПОПОВ.

По его словам, если бы на сегодня цена газа составляла 330 долл. за одну тысячу кубометров, необходимо бы было увеличить сумму, которую платят жители однокомнатной квартиры за жилищно-коммунальные услуги, ориентировочно, на 451 грн., для двухкомнатной квартиры повышение коммунальных выплат составило бы 922 грн., для трехкомнатной – 1 тыс. 213 грн.

«Эти цифры являются очень большими. Большинство населения не могли бы оплачивать эти услуги, поэтому абсолютно объективно хочу заявить, что работа, проведенная Президентом, премьер-министром, правительством относительно снижения цены на жилищно-коммунальные услуги через снижение цены на природный газ, по моему мнению, является самым важным шагом для населения Украины, сделанным за последнее время», - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, ситуация в случае если бы цена на природный газ не снизилась, могла бы быть критической, так как в бюджете на этот год нет возможности выделить 20 млрд. грн., чтобы сбалансировать разницу цены на газ.

В то же время министр отметил, что снижение цен на природный газ не означает, что цены на жилищно-коммунальные услуги также будут снижаться.

«Это означает, что правительство не дает повышаться ценам на жилищно-коммунальные услуги. Оснований для того, чтобы правительство повышало цены на газ, на сегодня нет», - отметил он.

При этом он добавил, что, безусловно, нет гарантий, что через полтора-два года из-за повышения мировых цен на природный газ цена газа, который закупается в РФ, останется прежней.

Правительство обещает сохранить пенсии На сегодняшний день правительство не планирует никаких изменений в системе пенсионного обеспечения.

Об этом сегодня а на брифинге заявил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА, комментируя информацию о возможности поднятия пенсионного возраста и ограничения пенсий работающим пенсионерам.

«Хочу заверить вас и наших граждан, что сегодня никаких изменений в пенсионном обеспечении не произошло. Если эти изменения будут происходить, то они будут происходить в соответствии с действующим законодательством. Если это будет касаться изменений в законодательство, то, безусловно, это будет идти в начале как законопроект в Верховную Раду, она будет это соответствующим образом отрабатывать и принимать решение. Сегодня министерством труда не наработано никаких предложений в Верховную Раду в части изменений пенсионного обеспечения», - сказал В.НАДРАГА.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день обсуждается вопрос реформирования системы, однако конкретных результатов пока нет.

Перерасчет проведут с января

Для пенсионеров и работников бюджетной сферы будут проведены все перерасчеты по выплатам с 1 января с учетом вступления в силу с 1 мая текущего года новых размеров социальных стандартов.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА.

Он отметил, что средства на эти цели в бюджете заложены.

При этом министр добавил, что недополученные суммы будут выплачиваться постепенно, в течение бюджетного года.

«С 1 мая пенсионеры будут получать пенсии по новому расчету, а в течение бюджетного года им будет возвращена та задолженность, которая возникла с января по апрель», - сказал он.

Финансы

Бюджетное расписание утвердят до 15 мая

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов до 15 мая утвердить бюджетное расписание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«После подписания Президентом Украины бюджета до 15 мая Министерство финансов должно утвердить бюджетное расписание, а главные распорядители бюджетных средств – внести на утверждение правительства порядки использования бюджетных средств», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что главным требованием для этих документов должно быть экономное и эффективное использование финансовых ресурсов. «Ограниченные бюджетные ресурсы должны быть использованы расчетливо, прозрачно и эффективно. Со второго полугодия мы должны выйти на автоматическое выполнение бюджета», - отметил он.

Н.АЗАРОВ заявил, что в стране впервые за последние годы разработан и принят реалистичный бюджет, который предусматривает повышение социальных стандартов в соответствии с избирательной программой Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Ставки акциза на пиво, алкоголь и сигареты повысят

Кабинет Министров Украины предлагает повысить акцизные сборы на пиво, алкогольные напитки и табачные изделия. Соответствующий законопроект №6337 от 26 апреля 2010 года опубликован на сайте парламента.

Документом предлагается повысить ставку акциза на пиво на 23% – с 0,60 до 0,74 грн. за 1 л, на натуральные виноградные вина – в 10 раз, с 0,01 до 0,1 грн./л, на крепленые вина (кроме марочных) – с 0,5 грн./л до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта, а на марочные вина – в 5,8 раза, с 0,5 до 2,90 грн./л.

Акциз на игристые вина предлагается повысить на 16% – с 2,5 до 2,9 грн./л.

Также предлагается повысить акциз на водку – на 15,9%, с 34 до 39,4 грн. за 1 л 100-процентного спирта, а акциз на коньяк – повысить до уровня водки, но ставка акциза для коньяка с 1 июля 2010 года по 1 января 2011 года увеличивается лишь на 21% – до 17 грн.

Законопроектом определено, что повышенные ставки акциза на пиво вступят в силу с момента опубликования, на вино и ликеро-водочные изделия – с первого числа третьего месяца, следующего за месяцем опубликования закона.

Документом также предлагается повысить ставки акцизного сбора на табачные изделия, в том числе на сигареты с фильтром по адвалорной составляющей – с 20% до 25%, по специфической – с 69 до 90 грн. за 1000 штук. При этом минимальный акциз увеличивается со 115 до 150 грн. за 1000 штук. На сигары и сигарилы адвалорная составляющая отменена, при этом специфическая ставка установлена на уровне 140 грн. за 1 кг вместо 69 грн. за 100 штук.

Предполагается, что новые ставки акциза на сигареты вступят в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем опубликования закона.

Государство сохранит за собой контрольный пакет банка "Надра"

Кабинет министров Украины сегодня на заседании отменил постановление предыдущего правительства об отчуждении открытым акционерным обществом «Коммерческий банк «Надра» обязательств по вкладам физических лиц и активов публичному акционерному обществу «Родовид Банк».

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Внесено предложение об участии инвестора и государства (в уставном капитале банка «Надра» - УНИАН). Как будет - это решение правительство на экспертном совете, потом на заседании будет принимать», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Представитель Нацбанка уточнил, что контрольный пакет акций банка «Надра» (50% + 1 акция) останется в государственной собственности.

По его словам, уже есть инвестор, заинтересованный во вхождении в уставный капитал банка. «Есть инвестор. Это иностранная компания, нерезидент, которая зарегистрирована в Австрии, в Вене. Это промышленная группа», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 декабря 2009 года принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк».

10 февраля с.г. Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Надра» на один год - до 9 февраля 2011 года.

ТЭК

С 11 мая “Киевэнерго” начнет отключение горячей воды

С 11 мая компания “Киевэнерго” начинает ежегодные работы по гидравлическим испытаниям тепловых сетей, во время которых в столице частично будут прекращаться горячее водоснабжение.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

Испытание тепловых сетей будет проходить по установленному графику. Так, с 11 по 25 мая испытания тепловых сетей будут проводиться частично в Голосеевском, Шевченковском, Печерском, Подольском районах (это центральная часть города и жилые массивы Виноградарь, Мостицкий). С 11 по 31 мая (дополнительно будет проходить ремонт оборудования районных котельных „Беличи” но „Веркон”) испытания будут проводиться частично в Святошинском районе (жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок, частично Святошин, Галаганы).

В “Киевэнерго” напомнили, что в связи с испытаниями тепловых сетей горячее водоснабжение будет прекращено, начиная с 18.00 10 мая. Относительно графика дальнейшего испытания тепловых сетей, компания будет информировать жилищные организации и СМИ.

“Ежегодные испытания не только добавляют неудобств киевлянам, но и требуют значительных средств компании на проведение всего комплекса работ. Но, к сожалению, мы не можем отказаться от этих работ, ведь в отсутствие модернизации тепловых сетей, которую должна осуществлять городская власть, ежегодные испытания - единственный способ уменьшить количество повреждений зимой”, - отметил технический директор АК “Киевэнерго” Александр ЗАЙЦЕВ. По его словам, в прошлом году благодаря выявленным во время испытаний повреждениям количество ремонтов во время отопительного сезона сократились на 600 случаев.

Строительство

Недострои Украины промониторили

Министерство региональной политики и строительства провело мониторинг всех недостроенных объектов в Украине.

Об этом сообщил вчера в Ивано-Франковске на совещании по проблемам строительной отрасли и строительства жилья министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА.

По его словам, министерство провело большую работу и уже имеет полный анализ недостроенных объектов.

«Министерство сделало полный анализ и мониторинг по всей Украине, в том числе и в городе Киеве, - отметил министр. - Есть разные объекты, в частности, имеющие готовность 95%, есть и 70% и 50%».

В.ЯЦУБА сообщил участникам совещания, что министерство имеет данные о каждом недостроенном объекте, «знаем кто заказчик, кто кредитор и кто использовал средства не по назначению».

Он предупредил руководителей областей, что те застройщики, которые использовали средства «не по назначению», не будут иметь никакой поддержки от министерства: ни в кредитовании или еще в чем-то, чтобы возобновить строительство.

В.ЯЦУБА также сообщил, что в Украине уже три банка за счет капитализации Нацбанка Украины уменьшили кредитные ставки до 12%. По его словам, уже даже 4 строительных компании получили эти кредиты.

По мнению министра, на достройку жилых объектов, имеющих 70% готовности, необходимо 6 млрд. грн. Он выразил надежду, что в этом году на таких объектах будут полностью завершены работы.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 27 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,40 грн./евро, продажи – на 1% – до 10,53 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,45 грн./евро, по продаже – в пределах 10,49-10,62 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 27 апреля, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2641 грн./рубль, продажи – на 0,2% – до 0,2717 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2590-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,41 грн./евро, продажи – на 0,9% – до 10,52 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,45 грн./евро, по продаже – в пределах 10,46-10,62 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 27 апреля, немного понизился и сегодня составляет 0,2653/0,2725 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2590-0,2690 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2709-0,2800 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,533521 к российскому рублю – 0,27272.