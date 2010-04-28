ЕС и Украина могут подписать соглашение об ассоциации в 2011 г.

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной может быть подписано в 2011 году.

Об этом заявил сегодня еврокомиссар по расширению ЕС Штефан ФЮЛЕ, выступая в Брюсселе перед членами комиссии Европарламента по международным делам, передает РИА «Новости».

"Мы работаем в перспективе 2011 года", - сказал он.

Говоря о перспективе введения Евросоюзом безвизового режима для Украины, Ш.ФЮЛЕ сказал, что Еврокомиссия работает над "дорожной картой" этого процесса, "но украинская сторона должна приложить дополнительные усилия".

Еврокомиссар назвал конструктивной начальную стадию переговоров, ожидая, что визовый вопрос будет рассмотрен на предстоящем нынешней осенью саммите ЕС-Украина.

Как сообщил УНИАН, европейский комиссар Ш.ФЮЛЕ 21-23 апреля посещал с визитом Украину.