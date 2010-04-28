Главное на 28 апреля (вечер)

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 мая т.г. повысила тарифы на транспортировку природного газа распределительными трубопроводами и его поставку предприятиям по газоснабжению и газификации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в среду.

В частности, средневзвешенный тариф на распределение газа, с учетом общего объема транспортировки газа и плановой тарифной выручки для облгазов, повысится на 34,4% - до 109,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Средневзвешенный тариф на поставку природного газа облгазов вырастет на 8,7% - до 37,5 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

Общий тариф на транспортировку природного газа для потребителей Украины вырастет на 23% - до 150 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

При утверждении тарифов НКРЭ учла и проиндексировала на 13,1% рост расходов компаний, связанных с обслуживанием сетей, приобретением расходных материалов, а также тарифов на электроэнергию.

Кроме того, в тарифе предусмотрен рост фонда оплаты труда по компаниям в среднем на 5,5%.

Также учтен рост стоимости газа, используемого компанией на производственные нужды, с 934,7 грн. за тыс. куб. м в 2008 году до 2020,25 грн. за тыс. куб. м в 2009 году.

По данным НКРЭ, данное увеличение тарифов позволит саккумулировать для газоснабжающих компаний дополнительный ресурс в объеме 1,7 млрд. грн.

При этом в ходе рассмотрения вопроса глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО подтвердил, что это является первым этапом пересмотра тарифов, и не исключил, что очередная их коррекция произойдет в ближайшее время.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций DTEK Finance B.V. объемом 500 млн. долл. со ставкой купона 9,5% приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B-» с рейтингом возвратности активов «RR4».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что DTEK Finance B.V. – финансовая структура DTEK Holdings B.V., конечной голландской холдинговой компании группы DTEK, которая включает в себя операционные компании в секторах добычи угля и электроэнергетики в Украине. На промежуточном уровне эти операционные компании принадлежат холдинговой компании DTEK Holdings Ltd, которая зарегистрирована на Кипре и имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B-» с прогнозом «стабильный».

Поступления от облигаций будут использованы для рефинансирования как минимум 130 млн. долл. краткосрочного обеспеченного долга, а также пойдут на капитальные вложения и общие корпоративные цели. Облигации представляют собой необеспеченные обязательства DTEK Finance B.V. с гарантией от DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. и от существенных операционных компаний группы DTEK (куда входят основные дочерние предприятия по генерированию электроэнергии и добыче угля).

Облигационное соглашение содержит ряд ковенантов, в том числе ограничения на выплаты акционерам и на допустимые виды деятельности, а также требования по проведению сделок с аффилированными структурами на рыночных условиях, по раскрытию финансовой информации и по максимальному допустимому уровню левереджа. Также документация содержит комплексные положения по событиям дефолта, в том числе по кросс-дефолту на другую задолженность DTEK. Для эмитента предусмотрены три формы колл-опционов по еврооблигациям, а для инвесторов – один пут-опцион. Все опционы подробно описаны в документации по облигациям. Один из колл-опционов позволяет эмитенту выплатить до 35% основной суммы долга по еврооблигациям за счет поступлений денежных средств от размещения акций DTEK в течение 90 дней после такого размещения.

В 2009 году, по расчетам Fitch, DTEK имел операционную EBITDAR в 3 млрд. 220 млн. грн., что на 2% ниже показателя за 2008 год, отношение чистого скорректированного долга к операционной EBITDAR равнялось 1,5x (1,0x в 2008 г.), а обеспеченность процентных платежей средствами от операционной деятельности (FFO) составляла 6,3x (9,3x в 2008 г.).

Кабинет министров Украины поручил Минтопэнерго совместно с НКРЭ разработать изменения в постановление правительства №1729, согласно которому гор- и областным газоснабжающим компаниям будет возвращена функция поставок газа промышленным потребителям, которая, согласно действующей редакции документа, закреплена за ликвидируемым в настоящее время госпредприятием «Нафтогазмережі».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

“Есть соответствующее поручение и на уровне Минтопэнерго разрабатывается проект”, - сказал он.

Акционеры крупнейшейэнергоснабжающей компании Украины ОАО «Днепрооблэнерго» на общем собрании 28 апреля избрали генеральным директором компании Александра ФОМЕНКО вместо Андрея МАРТЫНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Энергетическая компания Украины», которая владеет 75% акций компании.

До назначения на указанную должность А.ФОМЕНКО с 2005 года возглавлял входящую в структуру частного энергетического холдинга ДТЭК энергоснабжающую компанию «ПЭС-Энергоуголь» (Донецк).

С начала кадровых ротаций, проводимых новым правительством в государственном электроэнергетическом секторе, А.ФОМЕНКО стал уже третьим менеджер ДТЭК, возглавившим государственную энергокомпанию.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG не планирует возвращаться к практике закупок газа у швейцарского трейдера RosUkrEnergo, который поставлял около 25% газового импорта в Польшу в период с 2007 по 2009 годы.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь компании PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ.

Она отметила, что представители RosUkrEnergo, которые добиваются через суд в Стокгольме возвращения им 11 млрд. кубометров газа, якобы незаконно отобранного у них украинским правительством в начале прошлого года, не выходили на контакт с PGNIG относительно возможного возобновления поставок газа в случае благоприятного для них решения суда.

При этом пресс-секретарь отметила, что даже если бы такое обращение поступило, польская компания не подписывала бы контракт из-за невыполнения RosUkrEnergo предварительного условия, действовавшего до 2010 года.

«Исходя из последнего опыта, PGNiG не закупал бы газ у посредников из-за слишком высокого риска реализации подобных трансакций», – отметила И.ЗАКШЕВСКАЯ.

Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) сегодня, 28 апреля, заключил договор конфиденциальности на ознакомление с приватизируемым предприятием – ОАО «ХК «Лугансктепловоз» – с первой компанией-нерезидентом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

При этом в пресс-службе не уточнили, какая это компания – российская или западная.

Ранее ФГИ заключил договоры конфиденциальности с тремя украинскими компаниями.

"Украинская биржа" сегодня начала опытную эксплуатацию в Секции срочного рынка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Украинской биржи".

По информации пресс-службы, первым инструментом, который был запущен на срочном рынке «Украинской биржи», стал расчетный фьючерсный контракт на Индекс украинских акций (индекс UX). Сделку размером в один контракт на фьючерс Индекса украинских акций по цене 2553,00 пунктов заключили участники торгов ООО "АСТРУМ КАПИТАЛ" и АО "ИК "Проспект Инвестментс".

Как отметили на бирже, допуск к торгам в Секцию срочного рынка получило 14 торговцев, еще 12 на данный момент проходят аккредитацию.

Как отметили в "Украинской бирже", стоимость одного пункта индекса UX равняется 1 грн. При исполнении расчет контракта будет производиться по значению индекса на последний день торгов перед его закрытием. Датой исполнения является 15 число месяца исполнения.

После завершения опытной эксплуатации в Секции срочного рынка начнутся официальные торги.

Регулирующие органы Греции ввели запрет на продажу ценных бумаг без покрытия на местном фондовом рынке – по следам резкого падения курса банковских акций, сообщает BBC.

Запрет призван не дать возможности инвесторам играть на понижение курсов. Именно такие "короткие" сделки, как считают власти, подрывают доверие на рынке.

Во вторник средневзвешенный курс акций греческих банков рухнул на 9% на фоне опасений по поводу бюджетных затруднений Греции.

В среду значительные падения были зафиксированы на азиатских рынках. Основной японский индекс Nikkei 225 закрылся с понижением более чем на 2,5% после стремительного падения европейских курсов. Вскоре после открытия торгов в среду рынки в Париже и Франкфурте снизились еще на полпроцента.

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило рейтинг Греции до «BB+», переместив ее из инвестиционной категории в спекулятивную. Это означает, что ее способность выполнять свои финансовые обязательства стоит под вопросом.

Транспорт

Украина и Россия ведут переговоры о совместных проектах в авиастроении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Киеве в ходе церемонии первого взлета нового самолета Ан-158.

«Сегодня мы в стадии переговоров. Переговоры – это процесс, который должен закончиться консенсусом», – сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что «есть интерес двух стран, и очень важно, что российская сторона заинтересована в совместной работе с украинской, а украинская – с российской».

По словам Президента, возможные формы сотрудничества в авиастроении будут базироваться на таком принципе: если совместные проекты по постройке самолетов будут осуществляться в Украине, то 60% всех комплектующих и работ будет выполнять украинская сторона, а 40% – российская; если же самолеты будут собираться в России, то сохранится такой же паритет: 60% – Россия, 40% – Украина.

В свою очередь, генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что «сейчас прорабатывается форма совместной работы». При этом он отметил, что подписанных документов еще нет.

По словам Д.КИВЫ, форма совместной работы позволит украинскому авиапрому работать как самостоятельно, так и в кооперации с российским авиапромом.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАО "ЗАЗ") намерен в 2010 году увеличить объемы производства автомобилей на 20% – до 60 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, на встрече с председателем Запорожской облгосадминистрации Борисом ПЕТРОВЫМ председатель правления ЗАО «ЗАЗ» Николай ЕВДОКИМЕНКО сообщил, что "в текущем году планируется выпустить около 60 тысяч автомобилей, из которых половину на экспорт".

По данным пресс-службы завода, за 2009 год Запорожский автомобилестроительный завод выпустил около 50 тысяч автомобилей – более чем в 4 раза меньше докризисных показателей работы предприятия, когда "ЗАЗ" выпускал до 260 автомобилей в год.

Как отметил Н.ЕВДОКИМЕНКО, запорожские автопроизводители намерены добиваться поддержки от государства. "Большинство стран дотирует свое автопроизводство на суммы от 300 млн. до 7 млрд. долларов, поэтому и украинцам следует побороться за своего покупателя", – сказал он, отметив при этом, что "ЗАЗ" намерен добиваться от правительства решения вопроса об участии государства в кредитовании покупателей отечественных автомобилей.

"Правительство должно взять на себя обязательства госвыплаты части процентов по кредиту", – считает Н.ЕВДОКИМЕНКО.

(УНИАН)