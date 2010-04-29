ПАСЕ отказалась назвать Голодомор геноцидом

Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о чествовании памяти погибших вследствие голода 1932-1933 годов в Украине и других республиках бывшего Советского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 81 депутат, против – 4 депутата, воздержались - 3.

В документе, в частности, отмечается, что массовый голод стал одной из самых трагических страниц истории народов бывшего Советского Союза.

“Миллионы невинных людей в Беларуси, Казахстане, Молдове, России и Украине, которые были частями Советского Союза, потеряли свои жизни вследствие массового голода, созданного жестокими и преднамеренными действиями и политикой советского режима”, - отмечается в резолюции.

Депутаты ПАСЕ отметили, что в Украине, которая пострадала больше всех от насильственной коллективизации, Голодомор был признан геноцидом решением Верховной Рады.

Ассамблея в своей резолюции почтила память погибших от голода и осудила жестокую политику сталинского режима.

Кроме того, депутаты приветствовали усилия по возобновлению исторической справедливости, осуществленные в странах, жители которых пострадали от искусственного голода.

При этом депутаты призвали страны бывшего Советского Союза открыть свои архивы, а историков - осуществлять совместные исследовательские программы.

Депутаты ПАСЕ также отвергли все предложения, касавшиеся признания Голодомора геноцидом.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2009 года Политический комитет ПАСЕ назначил Мевлюта ЧАВУШОГЛЫ докладчиком по доклада “Необходимость осуждения преступления Голодомора в Украине 1932-1933 годов и массового голода на территории бывшего СССР”. Политический комитет одобрил проект доклада 16 декабря 2009 года.

27 апреля этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил депутатам ПАСЕ, что нельзя признавать Голодомор геноцидом, поскольку это была “общая трагедия государств, которые входили в СССР”.