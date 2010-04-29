Анонс на 29 апреля

Состоится открытое заседание НКРЭ.

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Пресс-конференция главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины С.Титенко.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины по поводу выдвижения требований банковским учреждениям осуществить ряд мероприятий, направленных на предотвращение нарушений конкурентного законодательства на рынках услуг страхования. В частности, обязательные для рассмотрения рекомендации будут предоставлены ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», ПАО «Райффайзен Банк Аваль», АКБ «Укрсоцбанк», ПАО «ОТП Банк» и ПАО «УкрСиббанк», полномочные представители которых примут участие в мероприятии. После заседания состоится брифинг председателя Комитета Алексея Костусева.

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На Официальном веб-портале ФПУ начнется Интернет-конференция на тему: «Осуществление профсоюзным комитетом общественного контроля за соблюдением законодательства о труде». На вопросы будут отвечать специалисты юридического департамента аппарата ФПУ.

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Пресс-конференция на тему: «Бюджет-2010: дефицитный, социальный, антикризисный?». Участники: зам..директора Института экономики Министерства экономики Украины Марина Шаповалова; член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий.

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12-00 - в медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Госбюджет-2010: реалистичность и вероятность выполнения». Участники: ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, кандидат экономических наук, автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак (ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Пресс-конференция на тему: «Государственный бюджет 2010 года в оценках экспертов». Участники: директор Института бюджета Украины Ирина Щербина, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий. Приглашен также экс-заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Яременко.

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Пресс-конференция на тему: "Проблемы строительной отрасли. Запуск массового строительство жилья, как одно из решений для выхода отрасли из кризиса. Какой закон о строительстве жилья и какие постановления Национального банка Украины нужны для решения проблемы?" Участники: глава Украинской строительной ассоциации Лев Парцхаладзе; глава парламентской рабочей группы по доработке законопроекта об обеспечении граждан доступным жильем Игорь Лысов, а также представитель Минрегионстроя Украины и представитель Украинской строительной палаты.

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Круглый стол на тему: “Экономика Украины на пути от депрессии к росту: источники, рычаги, инструменты”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: первый зам.главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова; директор Украинского института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец; председатель Совета по изучению производительных сил Украины НАНУ Богдан Данилишин; президент УСПП Анатолий Кинах; президент Центра экономического развития Александр Пасхавер.

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В рамках проекта “Уряд змін” состоится обсуждение Закона Украины «О Государственном бюджете на 2010 год», одобренного Верховной Радой 27 апреля.

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Состоится очередное заседание Общественной коллегии при ГНА Украины при участии первого зам.председателя ГНА Украины Валерия Маликова и зам.председателя ГНА Украины Сергея Лекаря. Во время заседания будут рассмотрены вопросы относительно выполнения доходов І квартала 2010 года и организации работы по выполнению бюджетных заданий на ІІ квартал 2010 года, повышения эффективности контрольно-проверочной работы, выявления и разрушения схем уклонений и минимизации налоговых обязательств и др.

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На сайте www.imk.com.ua состоится он-лайн-конференция народного депутата Украины, председателя политсовета БЮТ в г. Киеве Анатолия Семиноги на тему: «Газовые соглашения - сдача национальных интересов Украины» Вопросы можно прислать по адресу vopros@imk.com.ua

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Под председательством вице-премьер-министра Виктора Тихонова состоится заседание Межведомственной рабочей группы по решению неотложных проблем социально-экономического развития г. Киева.

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17-30 - в УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «Експертна думка» на тему: «Пути поощрения населения к созданию объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в Украине». Участие в дискуссии примут эксперты из сферы ЖКХ и представители существующих ОСМД, которые рассмотрят проблемы на пути создания и существования ОСМД в сегодняшних условиях. Обсуждение будет касаться также вопроса сбалансирования интересов разных заинтересованных сторон и нормативно-правовой основы развития института ОСМД. Во время обсуждения эксперты будут выяснять потребность в необходимых мотивационных механизмах поощрения широких слоев населения к созданию ОСМД на разных уровня управления. Журналисты также смогут принять участие в обсуждении - в качестве медиа-экспертов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В г. Украинка Киевской области состоится круглый стол по обсуждению концепции новой «Общегосударственной программы развития малых городов Украины» на 2011-2015 гг. и историй успеха местных общин. Журналисты посетят площадку внедрения проекта в г. Украинка и пообщаются с членами ОСББ - инициаторами проекта. Будет презентована публикация «Истории успеха. К лучшей жизни - собственными силами. Опыт украинских городов», также состоится пресс-конференция.

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