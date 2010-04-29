ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Новая власть в бюджете-2010 не поскупилась на собственную медицину и награды», в котором пишет - затраты на содержание властных институтов в 2010 году практически вернулись на докризисный уровень. Если прошлогодний бюджет президента, парламента и правительства в сумме предусматривал 1,8 млрд. грн., то в этом году до 2,2 млрд. грн. За всю историю Украины больше выделялось лишь в 2008-м, когда органы власти суммарно получили 2,5 млрд. грн. В 2010 году на функционирование всей президентской вертикали госбюджетом предусмотрено 1,05 млрд. грн. против 817 млн. грн. прошлого года…

http://delo.ua/vlast/politika/vlast-podorozhala-140025/

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Также «Дело» в материале «Тендерные закупки остались без надзора» пишет – освободилась самая привлекательная должность в Министерстве экономики. Вчера на заседании Кабинета Министров было удовлетворено заявление Юрия Витренко, замминистра экономики, курировавшего работу департамента по тендерным закупкам. Спустя 19 лет работы в ведомстве Витренко решил уволиться по собственному желанию…

http://delo.ua/vlast/politika/kabmin-uvolil-glavu-tendernogo-departamenta-140023/

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«Дело» в материале «Мобильные операторы поднимают тарифы» пишет – мобильные операторы повышают тарифы на базовые услуги - голосовую связь. Вслед за «Киевстаром» повысить тарифы решил и третий на рынке оператор — «Астелит» (тм life:))…

http://delo.ua/technologies/telecom/mobilnye-operatory-podnimajut-tarify-139969/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Государственные банки сделали крупную отставку» пишет – новая власть продолжает усиливать свои позиции в финансовом секторе. Вчера произошла смена глав двух крупнейших государственных банков – Укрэксимбанка и Ощадбанка. Их возглавили бывший заместитель председателя учреждения Николай Удовиченко и экс-руководитель инвестиционного подразделения Credit Suisse в Украине Вячеслав Козак, соответственно. По мнению экспертов, эти люди будут более лояльны к правительству…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1362163

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «DST-мессенджер» пишет – российская инвесткомпания Digital Sky Technologies (DST) договорилась о покупке у американской AOL системы мгновенных сообщений ICQ. За популярный в СНГ мессенджер DST заплатит $187,5 млн. Профинансировать сделку по покупке "аськи" DST могла за счет недавней продажи 10% своих акций за $300 млн. одному из крупнейших интернет-холдингов Китая Tencent, который также претендовал на ICQ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1362169

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Издание «Экономические известия» в материале «Василий Волга: «Нам поставили задачу - уничтожить механизмы уклонения от налогов» пишет – приход в Госфинуслуг приверженца левых взглядов вызвал беспокойство у многих участников рынка. О том, чего ожидать рынку от новой команды и как будет финансироваться комиссия, изданию рассказал ее глава Василий Волга…

http://finance.eizvestia.com/full/vasilij-volga-nam-postavili-zadachu-unichtozhit-mehanizmy-ukloneniya-ot-nalogov

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Также «Экономические известия» в публикации «Облгазам повысили тарифы» пишут – Нацкомиссия регулирования электроэнергетики вчера повысила расценки на транспортировку природного газа распределительными трубопроводами и его поставку предприятиями газоснабжения. НКРЭ в обмен на рост расценок обещает усилить контроль использования газовиками имеющихся в распоряжении средств…

http://markets.eizvestia.com/full/oblgazam-povysili-tarify

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«Газета по-киевски» в материале «Недострои по осени считают» пишет – вопреки чаяньям чиновников, многим застройщикам уже к лету придется заботиться не о кирпичах и сметах, а выкручиваться, чтоб не стать банкротами. В Министерстве регионального строительства и развития наконец-то наводят порядок в хозяйстве…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/29/054611.html

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«Газета по-киевски» в материале «Куда пропали инженеры» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/29/052128.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Ради парада из центра Киева выгонят машины» пишет – в связи с празднованием Дня Победы движение в центре столицы начнут перекрывать уже с 4 мая…

http://www.segodnya.ua/news/14133628.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Вредные» привычки дорожают: акциз на табак, сигареты и бензин повысят…» пишет – Кабмин инициирует повышение акцизных ставок на табак, алкоголь и пиво. В список обладающих «вредными» привычками попали и любители авто. Акциз на бензин тоже вырастет…

http://economics.unian.net/rus/detail/45084

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Интеграция "Антонова" с ОАК: кого за счет кого спасаем?» пишет - Киев и Москва объясняют желание интегрировать свои авиаактивы необходимостью «спасти» украинский авиапром. На деле все выглядит несколько иначе - «Антонов» нужен россиянам, чтобы вдохнуть жизнь в собственную авиакорпорацию…

http://economics.unian.net/rus/detail/44978

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Отучились шиковать» пишет – несмотря на рост доходов, население не спешит тратить полученные деньги, помогая экономике, а продолжает копить. И хотя Минэкономразвития заметило «активизацию покупательского спроса» в марте, говорить о смене модели поведения потребителей еще рано…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/29/232947

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Издание «Ведомости» в материале «Восстановили аппетит» пишет – доходы банкиров зависят не столько от прибылей банков, сколько от необходимости удержать топ-менеджеров, чьи аппетиты восстанавливаются после кризиса. Такой вывод можно сделать из отчетности российских банков по МСФО…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/29/232948

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Издание «Известия» в публикации «Пограничный контроль» пишет – разделяющие Россию границы с ближайшими соседями станут тоньше. Это главный итог совещания под председательством премьер-министра РФ Владимира Путина. В связи с появлением Таможенного союза он поручил подчиненным внести поправки в федеральную целевую программу "Государственная граница"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141335/

(УНИАН)