Решения новой власти правильные

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что вскоре украинский народ убедится в правильности решений новой власти и избранного курса развития государства.

Об этом говорится в обращении главы государства к украинскому народу по поводу подписания Закона “О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины”, текст которого размещен на сайте Президента.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что обращается к украинцам “в особенный момент – во время, когда для начала глубинных реформ мы как народ должны чувствовать особую ответственность за судьбу государства”.

“Я знаю, что мои избиратели поддерживают шаги, сделанные мной в течение первых 50 дней пребывания в должности Президента. Выполняя свои обещания, я сделал все, чтобы власть стала монолитной”, - отметил он.

Среди достижений новой власти Президент назвал то, что впервые за много лет прекратилось противостояние между главой государства и премьер-министром, в парламенте сформирована крепкая коалиция, принят бюджет, завершился хаос, страна получила долгожданную стабильность, во внешней политике подтвержден курс на европейскую интеграцию.

“Переговоры, проведенные в Брюсселе, засвидетельствовали, что Европейский Союз положительно воспринял нашу решительность создать с ним зону свободной торговли и обеспечить гражданам Украины безвизовый режим. Объединенная Европа воспринимает нашу внутреннюю политику как курс на борьбу с бедностью, коррупцией, высокие стандарты во всех сферах жизни украинского общества”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Что касается отношений с Россией, то глава государства объяснил, что “после Брюсселя отправился в Москву, чтобы решить главную проблему, оставленную нам предшественниками – нормализовать отношения с Российской Федерацией и изменить кабальные газовые контракты, которые привели государство на грань социально-экономического коллапса”.

“После пяти лет создания из России образа врага восстановить доверие российского руководства к Украине было непросто. Но мне удалось сделать это, и сегодня я готов доложить своим избирателям – отныне диалог с нашим великим соседом будет строиться на принципах равенства, добрососедства и здорового прагматизма, а не конфронтации и антироссийской риторики”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Он выразил уверенность, что это не было завоевано слишком высокой ценой. “Нет, потому что договоренности, достигнутые с Москвой, являются взаимовыгодными”, - заявил Президент.

Он объяснил, что документы, подписанные в Харькове, обеспечат украинской стороне существенное снижение цены на газ, что означает повышение социальной защищенности каждого украинца, начало вывода экономики из глубокого кризиса, гарантии усиления энергетической безопасности всего Европейского континента.

“Весь цивилизованный мир одобрительно воспринял результаты моих переговоров с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ. В Вашингтоне, Брюсселе, всех европейских столицах их считают безусловным успехом Украины. Недовольной осталась только наша оппозиция”, - констатировал глава государства.

По его мнению, оппозиция зовет граждан “на новые баррикады, расшатывает стабильность, достигнутую впервые за долгие годы бесконечных войн между руководителями государства”, потому что “стремится снова распустить парламент во имя так называемой политической целесообразности, потому что понимает: стабильность, крепкая вертикаль власти, порядок и нормализация отношений с Россией – это ее политический конец”.

“Она снова любой ценой рвется к власти. Им нужна война. Последние события в стенах Верховной Рады показали, что авантюристы от политики готовы закидывать дымовыми шашками не только зал парламента, а всю Украину”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, что “нам нужны стабильность и развитие, возможность нормально работать, проводить реформы, дружить с соседями”. “И мы достигнем этого так же, как смогли дать надлежащий отпор противникам перемен к лучшему. Вскоре вы убедитесь, что мы идем в правильном направлении. Я несу за это личную ответственность. Обещаю вам - Украина будет сильной и процветающей”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.