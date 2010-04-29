ГЛАВНОЕ на 20 апреля (день)

Новости дня

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Экономика

Янукович подписал законы о бюджете

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины “О государственном бюджете Украины на 2010 год” и Закон Украины “О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины”.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Президент только что, перед отлетом с рабочим визитом в Беларусь, подписал эти законы”, - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. Соглашение было ратифицировано через 6 дней после его подписания – 21 апреля – фактически без какого-либо обсуждения или экспертного анализа. За принятие соответствующего решения проголосовали 236 народных депутатов, несмотря на то, что Комитет ВР по иностранным делам принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его, потому что данное соглашение является антиконституционным.

Через несколько минут, без рассмотрения, ВР приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Рост ВВП по итогам 2010 г составит около 4%

Департамент экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины прогнозирует рост ВВП по итогам 2010 года на уровне около 4%, инфляцию – 12-13%.

Об этом заявил директор департамента Александр ПЕТРИК в ходе российско-украинской финансово-экономической конференции, которая проходит в Киеве.

При этом он отметил, что позитивом в экономическом росте станет снижение цены импортируемого газа, а риски остаются традиционными – состояние ценовой конъюнктуры на внешних рынках для продукции отраслей украинского экспорта.

По словам А.ПЕТРИКА, департамент прогнозирует уровень инфляции по итогам марта текущего года в пределах показателя апреля текущего года.

Говоря о прогнозах на 2011-й год, он отметил, что, по оценкам департамента, рост ВВП составит около 5%, инфляция – около 10%.

Также говоря о недавно принятом Государственном бюджете Украины, А.ПЕТРИК отметил, что его макропоказатели намного реалистичнее по сравнению с теми, на которых формировался проект бюджета на текущий год предыдущим правительством.

Кроме того, он подчеркнул важность применения среднесрочного бюджетного планирования.

Финансы

НБУ ограничил банки в использовании переводов Western Union

Национальный банк Украины с 30 апреля этого года ограничил использование банками системы денежных переводов Western Union.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, тестом которого располагает УНИАН.

В документе отмечается, что в соответствии с требованиями пункта 1.7 главы 1 Правил осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплате в Украине выплата перевода, который поступил в иностранной валюте, может быть осуществлена в гривне исключительно по желанию бенефициара (на основании его заявления).

На сегодняшний день технические аспекты программного комплекса системы Western Union настроены таким образом, что в случае, если платежной системой регламентируется выплата перевода в иностранной валюте в гривнях, то процедура осуществления такого перевода лишает бенефициара права выбора валюты к получению.

Также указывается, что НБУ неоднократно обращал внимание руководства компании «Вестерн Юнион Файненшл Сервисес Гмбх» в Украине и требовал доработать технические аспекты программного комплекса международной платежной системы Western Union для обеспечения осуществления в Украину переводов в иностранной валюте в рамках действующего законодательства Украины. На сегодняшний день требования Национального банка Украины не выполнены.

«Учитывая изложенное, обязываем банки с 30 апреля 2010 года прекратить до учета компанией «Вестерн Юнион Файненшл Сервисес Гмбх» требований Национального банка Украины осуществлять выплату переводов в гривнях, которые поступили на территорию Украины в иностранной валюте через международную платежную систему Western Union, в случае, если выплата перевода в гривнях отмечалась отправителем за пределами Украины», – говорится в письме НБУ комбанкам.

Транспорт

«Укрзализныця» в І квартале получила 80 млн. грн. прибыли

«Укрзализныця» в январе-марте 2010 года получила чистую прибыль в размере 80 млн. грн., сумма дохода составила 9,5 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«В первом квартале мы стабилизировали транзит – остановили падение», – сказал М.КОСТЮК.

Кроме того, по его словам, поступили дополнительные средства от грузовых перевозок. «В секторе пассажирских перевозок в пригородном сообщении все-таки наблюдается спад, а в дальних перевозках наблюдается около 4% роста. Таким образом, за первый квартал 2010 года «Укрзализныця» получила дополнительные поступления в сумме 500 млн. грн.», – отметил он. Эти средства, в частности, направлены на отказ от 4-дневной рабочей недели.

«Более 1 млрд. грн. – это балансовый убыток», – отметил М.КОСТЮК.

Агро

Аграрии засеяли яровыми 63% площадей

Украинские аграрии по состоянию на 27 апреля т.г. посеяли 4,8 млн. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 63% от прогноза, из них 4,2 млн. га – ранние яровые (96%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, завершен сев ранней группы зерновых и зернобобовых культур в АР Крым, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Сахарная свекла посеяна на площади 435 тыс. га, что составляет 100% от прогноза.

Подпитка озимых на зерно проведена на площади 7,8 млн. га (98% от прогноза).

По предварительным прогнозам, вся посевная площадь под урожай 2010 года составит 26,8 млн. га, в том числе яровых культур – 16,4 млн. га, из них яровые зерновые и зернобобовые – 7,6 млн. га, технические – 6,4 млн. га, картофель и овощи – 1,9 млн. га, кормовые – 2,8 млн. га.

Озимые под урожай 2010 года посеяны на площади 10,1 млн. га, в том числе 8,6 млн. га озимых зерновых культур и 1,4 млн. га озимого рапса. Из 8 млн. га озимых на зерно, которые сохранились, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,1 млн. га (89,6%) посевов, остальные 0,8 млн. га (10,4%) оцениваются как слабые и изреженные, погибло около 600 тыс. га (7%).

На посевах озимого рапса отмечается гибель растений на площади 456 тыс. га (32%), в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 793 тыс. га (82,5%), слабые и изреженные – 169 тыс. га (17,5%).