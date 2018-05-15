Украина обойдется без ГУАМ, ориентация - Север?..

Последние заявления Президента Украины, в частности на сессии ПАСЕ в Страсбурге, не могут остаться незамеченными. Они обескураживают, вызывают острое чувство бессильного возмущения, как и стремительное подписание газового соглашения, которое, скорее, можно назвать черноморским. В «харьковский пакт» впихнули все и сразу. Действия власти напоминают забег на 100-метровку – одним рывком до финиша. Чисто технически - правильно. Нужно все идеи, став «во главе угла», осуществить одномоментно, чтобы не было мучительно больно за…, что является абсолютно мировым опытом. Но не будем касаться Голодомора, героев Украины и Черноморского флота, в этом должны разобраться юристы и историки, рассмотрим только вопрос так сказать архаичной интеграции. Речь пойдет о ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова)...

Обещал и выполняет...

Президент Виктор Янукович намерен оперативно поставить вопрос ребром – нужно ли Украине членство в ГУАМ. Он будет инициировать в ближайшее время встречу руководителей (или других высокопоставленных лиц) стран, которые являются членами объединения.

«Я буду ставить вопрос, как будет эта организация дальше существовать, чтобы она проводила не романтическую, а прагматическую политику», - сказал В.Янукович на брифинге в Страсбурге. По его словам, Украина продолжит членство в ГУАМ только при условии получения практической пользы от такого формата сотрудничества.

Кстати, В.Янукович в этом вопросе последователен. Еще в ипостаси кандидата в Президенты он откровенно заявлял, что считает неактуальной деятельность ГУАМ. При этом он пообещал, что в случае избрания главой государства готов обсудить этот и другие вопросы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В этом вопросе нужно вспомнить еще одно высказывание. Нынешний вице-премьер Сергей Тигипко будучи кандидатом в Президенты, причем долго якобы отказывающийся играть в чей-либо команде, но совершенно прогнозируемый с учетом его же тезисов, заявлял, что «Украине ГУАМ не нужен».

Комментируя в ноябре 2009-го итоги визита секретаря Совета национальной безопасности и обороны при Президенте Раисы Богатыревой в Кишинев, во время которого было заявлено о намерении реанимировать работу ГУАМ, сказал, что «внешнюю политику Украины диктуют не национальные экономические интересы, а романтичные иллюзии…». По его словам, “эту организацию в конце девяностых формировали вокруг проекта создания нового маршрута транспортировки каспийской нефти. Но когда выяснилось, что «большой нефти» для ГУАМ не будет, структуру решили превратить в элемент санитарной границы вокруг России”. “Украине, ее экономике эта организация в таком виде не нужна”, – утверждал он. «Пока мы не научимся выстраивать политику на постсоветском пространстве с позиций прагматичного эгоизма, нам придется таскать каштаны из огня для России, Грузии, Молдовы, других так называемых «стратегических партнеров», – добавил С.Тигипко.

Как видно, нынешняя власть совершенно прозрачно рисовала контуры своей политики. Нужно было повнимательней к этому отнестись, чтобы потом не рисовать иллюзий по поводу будущего Украины. Голосовать «против», а не «за» гораздо проще, как и сейчас категорически отрицать свою причастность к действиям випов… В ответе мы все…

Разбудили и придумалось...

Чтобы разобраться, что теряешь, нужно немного предаться истории. Региональная организация ГУАМ создана в октябре 1997 года Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией (с 1999 по 2005 в организацию также входил Узбекистан, вышел из-за несогласия с политикой организации). До выхода Узбекистана из организации именовалась ГУУАМ.

Создать объединение спровоцировала несостоятельность СНГ. К концу 90-ых Содружество оказалось на грани вымирания. Вот в этот период появился ГУАМ, ориентированный на европейские и международные структуры. На деле главной целью его создателей было ослабление экономической, прежде всего энергетической, зависимости от России, в том числе развитие транзита энергоносителей по маршруту Азия - Кавказ - Европа в обход территории РФ.

Не обошлось и без политики. Страны решили противостоять действиям Росси относительно ограничения вооруженных сил в Европе, другими словами не допустить российских военных на территории Грузии, Молдавии и Украины против их же согласия. Инициатива была поддержана западными странами, т.к. их цели с ГУАМ полностью совпадали. Руку помощи подала и Япония. В 2008 году она заявила о готовности выделить 200 млн. долларов для реализации проектов организации. Речь шла, в первую очередь, о транзитных, транспортных проектах, а также проектах, связанных с туристической инфраструктурой.

Расцвет объединения начался после Оранжевой революции, в феврале-марте 2005 года. Особенно яркое цветение приходится на 2008 год, именно тогда афишировались грандиозные планы. Украина в этот год ратифицировала Устав организации, что не могла сделать с 2006-го. ГУАМ вплотную занялся проектом паромной переправы Батуми-Поти-Керчь, которая виделась частью нового транспортного проекта «Викинг» (грузовое железнодорожное сообщение между Балтийским и Черным морями) до Молдовы с продлением до Грузии и Азербайджана. Тогда Азербайджан выразил готовность при помощи своей инфраструктуры направлять грузы дальше в Центральную Азию.

В это время В.Ющенко заявлял, что можно говорить о завершении организационного этапа создания ГУАМ, а взаимный товарооборот между странами-участницами вырос в 1,5 раза – до 2,5 млрд. долл.

Фонтан исчерепался?..

Нельзя не вспомнить и о евразийском нефтетранспортном коридоре, в частности о его участке Одесса-Броды-Гданьск. Азербайджан заявил о готовности наполнения технологической нефтью этого нефтепровода. Но договорится так и не удалось. По всей вероятности, Азербайджан заинтересовался новыми потоками…

Вот что поэтому поводу говорит азербайджанский политолог Фикрет Садыхов: «Не стоит забывать, что ГУАМ создавался в конце 1990-х годов. Сейчас на улице уже 2010 год, и, естественно, акценты сместились. Сегодня появились новые реалии регионального развития, Азербайджан уже подключен ко многим мировым энергетическим проектам. Сегодня идет диверсификация этих проектов, есть северный маршрут энергопоставок, есть западный маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан, к реализации планируются новые маршруты поставок газа. Азербайджан в этом плане не испытывает никаких проблем. Кроме того, на повестке дня сегодня реализация проекта NABUCCO. Поэтому мы свои поставки будем осуществлять независимо от того, существует ГУАМ или не существует ГУАМ.

Конечно же, в принципе, ГУАМ Азербайджану не мешает, он лишь способствует укреплению взаимоотношений с входящими в ее состав странами. Но жизнь показывает, что приход нового руководства в различных странах вносит какие-то новые коррективы в политические курсы, приоритеты каждого государства. В любом случае, двусторонние отношения между Азербайджаном и Украиной будут достаточно стабильными.

Более того, я считаю, что вообще от того, что ГУАМ не будет столь активным, каким он был на первоначальном этапе своего существования, Азербайджан особых потерь не испытает. Азербайджан, собственно говоря, создал сам достаточно сильное государство. У нас нет проблем ни с углеводородными ресурсами, ни проблем, связанных с реализацией других энергетических проектов. Поэтому, что касается того, хочет ли кто-то выйти или остаться в ГУАМ, это его проблема, а не проблема Азербайджана, потому что сегодня Азербайджан за счет своих уже внутренних возможностей построил самодостаточное государство».

Можно, но поздно...

Мир меняется, его приоритеты выстраиваются в зависимости от фоновых явлений: кризис, интеграции, выходы из объединений, диверсификации и политические составляющие. Все привело к тому, что бурный в начале двухтысячных ГУАМ сам по себе замер, оглядываясь на крупные международные проекты, отказываясь от грандиозных на первый взгляд планов…

Намекнули на несостоятельность объединения и США. Заместитель председателя госсекретариата США Ян Келли заявил в конце 2009 года, что Штаты надеются, что последующее сотрудничество в рамках международной организации «За демократию и экономическое развитие – ГУАМ» будет носить преимущественно инновационный характер.

Говоря о последующих приоритетах, Я.Келли заметил, что США будут расширять сотрудничество в рамках ГУАМ, в частности через реализацию проектов обеспечения безопасности на границах. Вот в принципе и все, для чего Западу нужен ГУАМ… Впрочем, вполне можно допустить, что любое конкурирующее экономическое сообщество, тем более новосозданное, не будет приветствоваться уже состоявшимися игроками. Скорее, наоборот.

Что касается мнения по данному вопросу отечественных экспертов, то на сегодня официальных комментариев получить не удалось. Аналитики также отмалчиваются, видно, еще не отошли от шока после событий последних дней. Пришлось обратиться к сделанным немногим ранее высказываниям.

Как отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, согласно итогам опроса, по мнению экспертов, сейчас ГУАМ находится в инертном режиме и не развивается. Если не осуществить серьезную реорганизацию ее руководящих структур и не определить стратегию развития, то до 2015 года в организации могут остаться только Украина и Грузия.

Главными проблемами ГУАМ, подчеркнул В.Кулик, является, по мнению экспертов, то, что она дублирует функции уже существующих организаций, не имеет процедуры реализации принятых странами-членами решений и не имеет совместных подходов к решению этнонациональных конфликтов на территориях стран-членов. Кроме этого, эксперты отметили наличие «особой позиции» Молдовы, которая пытается уменьшить свое присутствие в ГУАМ.

Между тем, Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Яцек Ключковский выразил мнение, что при условии усиления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ эта организация имеет хорошие перспективы в будущем. Он отметил, что нельзя ставить очень высокие цели сразу достичь объединения стран-членов во всех сферах сотрудничества – экономической, политической, сфере безопасности и др.

Посол привел пример “Вышеградской четверки”, в которую, кроме Польши, входят Чехия, Словакия и Венгрия, и отметил, что этим странам также не удается достичь всего задуманного. Однако, по его словам, 40% намеченных планов реализовать удается, и страны “Вишеградской четверки” по некоторым вопросам выражают общую позицию в ЕС и других международных организациях.

Кроме этого, отметил посол, есть подобный пример и самого Евросоюза, когда цели, поставленные в 50-х годах, удалось достичь лишь в 70-х. По его мнению, «проект ГУАМ является лучшим на территории бывшего СССР».

Если суммировать все вышесказанное, на ум приходит только одно. Запад ставил на ГУАМ в начале двухтысячных для достижения старой цели – задавить вновь проснувшиеся амбиции России, которая поддерживает свой потенциал сырьевыми деньгами. Ее «затушить» можно только диверсификацией поставок топлива. На региональном уровне ГУАМ сыграл свою роль. И пока объединением (отвлекающим маневром) разрабатывались «супер-планы» и что-то понемногу получалось реализовать, на другом континенте и в Европе разрабатывались грандиозные проекты, а деньги позволяли их осуществить, что подтверждают реалии. Европа строит Набукко, подключив туда и ГУАМовский Азербайджан, США разработали новейшие технологии по добыче сланцевого газа, которые Старый свет закупает полным ходом. Сжиженный газ тоже прогрессирует, его хранилища строят крупнейшие страны ЕС. Тоже можно сказать и о нефти. Конечно, ускорение придал кризис – это его положительная сторона. Именно необходимость экономить заставила страны подсуетиться и решить все то, что долгое время носилось в воздухе. К чему теперь Украине ГУАМ, если вектор интеграции полностью меняется, можно даже забыть о прошлых дивидендах от участие в этой организации. Ориентир власти – возобновление сотрудничества с Россией. И, может, ее «помощь» была проглочена с аппетитом, если бы опять-таки не амбиции, даже скорее ее вызывающий «тон». Россия выработала командное поведение, и не мудрено. Каждый ведет себя так, как ему позволяют. Украине, жаль, не удалось постичь эту науку.

А для того, чтобы понять, чем обойдется российская «опека» Украине, нужно время. Оно все расставит на свои места. Правда, в одном месте - … мы находимся давно.

Елена Быстрицкая (УНИАН)