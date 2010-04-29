Главное на 29 апреля (вечер)

Финансы

Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. долл. на 2,5 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, об этом сообщил вице-премьер по итогам переговоров украинской делегации с руководством МВФ в Вашингтоне.

Он отметил, что переговоры прошли конструктивно.

«Предыдущую программу сотрудничества с Фондом сегодня нецелесообразно продолжать, поскольку она была направлена на преодоление кризиса, а нам нужно обсуждать среднесрочную перспективу. Идет разговор о программе экономического роста. И на это нужно направить все свои усилия», - отметил вице-премьер.

Для успешного сотрудничества с МВФ, сказал С.ТИГИПКО, чрезвычайно важным являются реальные шаги по реформированию экономики. «Нужно говорить о новом налоговом кодексе, который упростит налогообложение для бизнеса, нужно говорить о снижении налогов, дерегулировании, приватизации объектов, которыми государство руководит неэффективно. Серьезный блок реформ мы сейчас пытаемся заложить. Если это удастся, то это действительно прибавит оптимизм при рассмотрении вопроса по Украине Советом директоров МВФ», - заявил С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что следующий раунд переговоров о продолжении сотрудничества Украины и МВФ состоится в Киеве в первой половине мая. «Уже 11 мая в Украину приедут эксперты Фонда по юридическим вопросам, а 17 мая - Миссия Европейского департамента МВФ», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, основными вопросами повестки дня майских встреч украинской делегации с представителями МВФ станут обсуждение реалистичности доходной части Государственного бюджета, сбалансирование финансов НАК «Нафтогаз Украины» и проведение структурных реформ в стране.

Если новая программа сотрудничества с МВФ будет подписана, то Украина может ожидать первый транш уже в июне, отметил С.ТИГИПКО.

Еврокомиссия передала Украине перечень из 18 реформ, выполнение которых даст возможность привлечь дополнительную финансовую помощь Украине от Европейского Союза.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”.

Документ на 6 страницах содержит конкретные мероприятия и возможную помощь ЕС в ответ на их осуществление. Перечень включает политические реформы, обеспечение макрофинансовой стабильности, бизнес-климата, реформы энергетического сектора, гражданской авиации и защиты окружающей среды.

По данным издания, причиной создания перечня реформ стало желание обеспечить, чтобы “дружественный к Москве” Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, который недавно подписал противоречивое соглашение с Россией о сокращении цены на газ в обмен на продление на 25 лет срока пребывания в Крыму Черноморского флота России, не только декларировал намерение приближаться к ЕС, но и занимался имплементацией программы интеграционных реформ.

По словам комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ, которые он произнес 28 апреля, выступая в Европарламенте, перечень реформ не станет заменой Соглашения об ассоциации, однако поможет Украине заключить его.

“EUobserver” также сообщает, что заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ в интервью изданию пожаловался на то, что ЕС «не знает, что делать с Украиной». При этом, по словам К.ЕЛИСЕЕВА, “очень прагматическое” новое руководство в Киеве может развивать более тесные экономические связи с Россией, если ЕС не предложит “реальных взносов”.

Издание отмечает, что в перечень реформ Еврокомиссии включены конкретные предложения. В частности, намерение оказать Украине макрофинансовую помощь в сумме 610 млн. евро после возобновления сотрудничества Украины с МВФ, 10 млн. евро – для реформирования судебной системы Украины с целью обеспечения независимости судей, а модернизация газотранспортной системы может привлечь значительные инвестиции из Европы в размере до 2,5 млрд. евро.

По словам С.ФЮЛЕ, перечень должен стать инструментом “политического направления” для нового украинского правительства.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что заявления нового украинского правительства о европейских реформах раздаются обнадеживающе, однако его личный оптимизм будет зависеть от действий, а не от слов.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9185/7,9265, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9235/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2707, к 12:00 цены поднялись до 0,2708/0,2710. К закрытию цены установились на уровне 0,2709/0,2710. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2496 (-0,1134).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3205/1,3207, а к 15:00 выросли до 1,3252/1,3554. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4550/10,4695, к 12:00 цены ушли вверх -10,4845/10,4935. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5030/10,5090.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетикианнулировала лицензию дочернего предприятия НАК “Нафтогаз Украины” - "Нафтогазмережи" на поставку газа по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Лицензия аннулирована с 1 мая по обращению самой компании в связи с ее реорганизацией.

НКРЭ предусмотрела в тарифе энергогенерирующей компании ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) инвестиционную составляющую 209 млн. грн. на реконструкцию энергоблока №4 Зуевской ТЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Инвестнадбавка в тарифе компании будет действовать с мая 2010-го по апрель 2016 года. Ежемесячный объем инвестнадбавки в тарифе компании будет составлять 2,9 млн. грн.

Как сообщил представитель «Востокэнерго», в ходе реконструкции установленную мощность блока планируется увеличить на 15 МВт, увеличение дополнительной маневренности блока составит 45 МВт. Расходы условного топлива сократятся до 342 грамм/кВт/ч. Общая стоимость реконструкции оценивается в 302 млн. грн.

Столичные новости

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по обеспечению Киевом функций столицы и по подготовке города к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, на которые будет выделено более 4,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.

«Задачи, определенные планом мероприятий, охватывают практически весь спектр проблем социально-экономического развития и касаются жизнедеятельности столицы», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он отметил, что на реализацию определенных правительством инвестиционных проектов предусматривается выделить финансирование из государственного бюджета в сумме более 4,5 млрд. грн. на период с 2010 до 2012 годов.

В частности, на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от станции «Либидская» до станции «Выставочный центр» будет выделен почти 1,5 млрд. грн.

Кроме того, на комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая будет выделено 120 млн. грн.

Больше всего нарушений в деятельности Киевской городской государственной администрации зафиксировано в сфере приватизации недвижимого имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Владимир СИВКОВИЧ.

«После того, как практически все правоохранительные структуры получили команду на проверку злоупотреблений в бюджетной сфере, злоупотреблений в работе управлений и департаментов КГГА – там, где больше всего было причин, там оно загорелось», - сказал В.СИВКОВИЧ.

«Дела, которые должны быть и в БТИ, и в Фонде государственного имущества, и в КГГА, они исчезли», - отметил В.СИВКОВИЧ и добавил, что количество таких дел очень большое.

Он также отметил необходимость поднять все документы, связанные с приватизацией, «и заново разобрать все эти дела». «И понятно, что через судебные решения - а будут очень много судебных решений на выходе по всем этим делам, как со стороны власти, так и со стороны тех, кто приобрел эту собственность», - отметил вице-премьер.

По словам В.СИВКОВИЧА, большинство людей, приватизировавших недвижимое имущество, понимали, что это было сделано с нарушением законодательства.

(УНИАН)