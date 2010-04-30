Анонс на 30 апреля

В Сочи (Россия) премьер-министры Украины и России Николай Азаров и Владимир Путин проведут очередное заседание межправительственного комитета по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству межгосударственной украинско-российской комиссии.

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Пресс-конференция по случаю открытия летнего туристическо-курортного сезона в Украине и проведения 14-16 мая выставки-фестиваля "Экоотдых -2010" - украинское село приглашает. Европейское село в Украине". Участники: Михаил Кулиняк, министр культуры и туризма Украины; Анатолий Пахля, председатель Государственной службы туризма и курортов; Ольга Соколова, начальник управления финансово-экономической и инвестиционной деятельности Гостуризмкурортов; председатель союза содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине Владимир Васильев; Александр Геращенко, ген.директор Украинской выставочной компании "Автоэкспо".

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Хозяйственный суд Киева будет рассматривать заявление компании Gentwin Systems LLC (США) о ее включении в реестр кредиторов ООО «ВВД».

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