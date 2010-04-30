Штат КГГА должен быть укомплектован согласно рекомендациям Кабмина

До 1 июня этого года штатное расписание Киевской городской госадминистрации должно быть приведено в соответствие с рекомендациями Кабинета министров, все кадровые ошибки должны быть устранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ после заседания межведомственной группы по вопросам Киева, которое состоялось в КГГА.

По его словам, на сегодняшнем заседании обсуждался лишь один вопрос - о структуре управления столицей и ошибках в назначении кадров.

В.ТИХОНОВ отметил, что на сегодня госслужбой четко проанализированы нарушения в назначениях руководителей служб КГГА. В частности, выявлено, что отдельные должностные лица не имели соответствующего образования или опыта работы.

Вице-премьер-министр сообщил, что в ходе работы межведомственной группы были созданы специальные комиссии, в которые вошли как представители КГГА, так и профильных министерств и ведомств. Эти комиссии должны рассмотреть штатное расписание столичной горгосадминистрации и привести его в соответствие с рекомендациями Кабмина, а также рассмотреть все нарушения в кадровой политике. «Им дан срок месяц - до 1 июня этого года», - сказал В.ТИХОНОВ.

В то же время, он не назвал по просьбе журналистов конкретных фамилий и точное количество лиц, назначение и пребывание в должности которых будет проверять комиссия.

«Мы не создаем ни черных, ни белых списков. Есть указанное четкое нарушение, и с этими людьми мы будем поступать по закону. Закон - это комиссия, которая рассмотрит их соответствие и правильность назначения... Это несколько десятков человек », - сказал вице-премьер.

Также, по его словам, сегодня были озвучены основные претензии к киевской власти: они касаются нарушений финансовой дисциплины, вопросов, связанных с землей, с предоставлением ритуальных услуг, благоустройством, в частности, размещением МАФов, уничтожением лесных хозяйств.

«Сегодня было поручено правоохранительным органам во все эти вопросы вмешаться. Они уже работают... Я думаю, если кто-то заслуживает наказания, об этом скажут правоохранительные органы и суды», - сказал В.ТИХОНОВ.