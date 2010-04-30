Сегодня в Сочи очередная встреча Азарова и Путина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с рабочим визитом в Сочи (РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ совместно с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ проведут 6-е заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По итогам планируется подписать протокол заседания, а также меморандумы о сотрудничестве между ГП «Энергорынок» и ГПВД «Укринтерэнерго» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», о сотрудничестве между ОАО «Укргидроэнерго» и ОАО «Росгидроэнерго».

По итогам заседания премьеры двух стран планируют сделать заявление для прессы.

В поездке Н.АЗАРОВА сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр промполитики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, министр экономики Василий ЦУШКО, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, замглавы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Также в составе делегации – представители компании НАК «Нафтогаз Украины».

В состав российской делегации входят, в частности, вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, представители министерств и ведомств, а также председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО.

Сегодня вечером Н.АЗАРОВ планирует вернуться в Киев.