ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «НБУ запретил Western Union выплачивать переводы в гривне», в котором пишет – Нацбанк обязал коммерческие банки и «Укрпочту» ограничить работу с крупнейшей системой денежных переводов Western Union. Причина - при переводах через Western Union конвертация проводится по курсу, установленному платежной системой. Кроме того, технически система настроена так, что получатель лишен возможности выбирать валюту, в которой он хочет получить перевод…

http://delo.ua/dengi/banki/nbu-zapretil-vyplachivat-grivnevye-perevody-western-union-140066/

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Также «Дело» в материале «В российской прессе всплыл официальный протокол тайных переговоров между Украиной и Россией» пишет – сегодня российско-украинская межгосударственная комиссия в шестой раз обсудит вопросы экономического сотрудничества двух стран. Российские СМИ получили проект Протокола, который должны подписать российский и украинский премьеры…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/v-rossijskoj-vsplyl-oficialnyj-protokol-tajnyh-peregovorov-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej-140039/

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«Дело» в материале «Виктор Пинчук вошел в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time» пишет – Виктор Пинчук стал первым в истории украинским общественным деятелем, вошедшим в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Timeм…

http://delo.ua/biznes/kompanii/viktor-pinchuk-voshel-v-spisok-samyh-vlijatelnyh-ljudej-mira-zhurnala-time-140063/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Матрица: резолюция» пишет – ЕС впервые поставил перед Киевом сроки выполнения реформ. В распоряжении издания оказались документы, переданные Украине в ходе визита в Киев еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и политики соседства Штефана Фюле. Главный из них, называемый в Еврокомиссии "матрицей сотрудничества", регламентирует сроки выполнения Украиной ключевых реформ в сфере евроинтеграции. В документе указаны объемы финансовой помощи ЕС и шаги, необходимые для получения Киевом дорожной карты безвизового режима осенью 2010 года…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1363505

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Удар ниже полиса» пишет – АМК объявил, что Приватбанк, "Райффайзен Банк Аваль", Укрсоцбанк, ОТП Банк и УкрСиббанк принимали страховые полисы только от избранных страховщиков. При этом в ведомстве не стали штрафовать кредитные учреждения, а лишь рекомендовали им установить прозрачные требования к страховым компаниям. Страховщики считают, что рекомендация АМКУ увеличит их шансы на аккредитацию в банках, но выступают за полную ее отмену…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1363507

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Издание «Экономические известия» в материале «Улыбка в сторону противников Кремля» пишет – возобновив двусторонний диалог с Россией, президент Виктор Янукович решил уделить внимание не менее важному стратегическому партнеру Украины — Беларуси, пообещав стать проводником Минска

в Европе. Правда, визит Виктора Януковича выглядит не только как вежливость…

http://state.eizvestia.com/full/ulybka-v-storonu-protivnikov-kremlya

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Также «Экономические известия» в публикации «Пусть бегают, а не ездят» пишут – «Укрзалiзниця» заявляет об угрозе срыва программы закупки современных пассажирских вагонов под Евро-2012 из-за отсутствия финансирования. Приобрести подвижной состав на сумму 360 млн. евро можно только в кредит, однако госгарантии для займа на такую сумму в госбюджете не предусмотрены…

http://markets.eizvestia.com/full/pust-begayut-a-ne-ezdyat

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«Газета по-киевски» в материале «На больных сэкономят, зато автобусов накупят» пишет – вчера на сессии говорили о бюджете Киева, который собираются принять в мае. Главврачи 99 муниципальных медучреждений столицы отчаянно просили не урезать финансирование в бюджете на 2010 год – лечить не за что. А вот глава «Киевпасстранса» Ламбуцкий, наоборот, рисовал радужные картины по своему направлению…

http://mycityua.com/articles/city/2010/04/30/065134.html

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«Газета по-киевски» в материале «Виктор Пинзеник: «Дыра в бюджете – 170 миллиардов» подает интервью экс-министра финансов Виктора Пинзеника, который прокомментировал принятый ВР бюджет…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/30/043715.html

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Издание «Сегодня» в публикации «На столичные пляжи не засыпали песок, но уже открыли такси» подает результаты собственного исследования, как подготавливаются пляжи Киева к купальному сезону, который может начаться уже в эти выходные…

http://www.segodnya.ua/news/14133836.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина обойдется без ГУАМ, ориентация - Север?..» пишет – Янукович заявил в Страсбурге, что займется вопросом членства Украины в ГУАМ. Эта организация, по мнению власти, нам не нужна. Но следует помнить – что имеем не храним, потерявши – плачем…

https://economics.unian.net/rus/detail/45204

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Проверка на вредность» пишет – российские власти хотят изменить требования к сотовым телефонам. Вред, который они могут нанести человеку, будут измерять не плотностью потока энергии, а теплотой нагрева, как это принято в развитых странах…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/30/233086

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Издание «Ведомости» в материале «Против» не ездить» пишет – депутаты предлагают ограничить возможность устраивать автопробеги, а также запретить в течение года организовывать митинги протеста гражданам, оштрафованным за несанкционированные акции…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/30/233067

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Издание «Известия» в публикации «Пиво предложили приравнять к водке» пишет – в России на повестке дня очередной законопроект, приравнивающий пиво

к водке. Издание выясняло, поможет ли этот шаг решить проблему со злоупотреблением алкоголем в стране?

http://www.izvestia.ru/economic/article3141395/

(УНИАН)