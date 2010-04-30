В Украине введут осмотр граждан для исключения угроз терактов?

Министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор ШУФРИЧ предлагает ввести осмотр граждан при проведении массовых мероприятий для исключения угроз терактов.

Об этом Н.ШУФРИЧ заявил в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" (№76 от 30 апреля 2010 года), отвечая на вопрос о возможном привлечении сил МЧС для предотвращения террористических актов в Украине.

"Предотвращением терактов занимаются МВД и СБУ. Что касается законодательного регулирования, то, возможно, имело бы смысл ужесточить контроль в общественном транспорте, а также ввести досмотр граждан во время посещения массовых мероприятий", - сказал Н.ШУФРИЧ.