Яценюк: В госбюджете ни о каких реформах не сказано

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что принятый коалицией государственный бюджет направлен не на проведение реформ, а на перераспределение государственных средств между бизнесом правящих партий – Партии регионов, Блока Литвина и КПУ.

Об этом он заявил вчера во время заседания правительства перемен, сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт перемен".

По словам А.ЯЦЕНЮКА, реформы декларировались Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Партией регионов на протяжении избирательной кампании, «но тезисы о новом курсе остались только декларациями».

Он отметил, что принятый бюджет ничем принципиально не отличается от бюджета предыдущего правительства. «Госбюджет превратился в частный карман партии, которая при власти», - считает А.ЯЦЕНЮК.

Например, реформа пенсионной системы актуальна, но вместо нее, по его словам, Пенсионный фонд фактически признается банкротом. «Дефицит Пенсионного фонда 30 млрд. грн. не покрывается реальными доходами Пенсионного фонда, а направление субсидируется исключительно за счет налогоплательщиков», - отметил А.ЯЦЕНЮК. Это, констатировал он, “та же болезнь, которая была у предыдущего правительства”.

Отдельно политик остановился на строках госбюджета под названием «Расходы развития», к которым правительство и коалиция отнесли обслуживание Верховной Рады (392 млн. грн.), стационарное оздоровление депутатов (15,5 млн. грн.) и частичную компенсацию цены газа для НАК «Нафтогаз Украины» (3,4 млрд. грн.).

«Ведь вся страна знает о том, что у нас «невероятно выгодный газовый контракт». Тогда возникает вопрос, почему в бюджете предусмотрена частичная компенсация в размере 3,4 млрд. грн. на цену газа?» - спросил А.ЯЦЕНЮК.

«Мы не получили никакой скидки, из бюджета все равно дотируется цена на газ», - подчеркнул он.

В поддержку малого и среднего предпринимательства бюджетом выделены только 700 тыс. грн. «Даже правительственный «Мерседес» стоит больше», - навел сравнение А.ЯЦЕНЮК. К тому же, малому и среднему бизнесу нечего ожидать налоговых каникул. «Каникулы закончились так и не начавшись, но для определенного бизнеса они будут. Это бизнес ПР, Блока Литвина и коммунистов», - отметил он.

По его словам, задолженность относительно НДС правительство возместит государственными облигациями. «Однако правительство имеет право принять решение отдельным бизнесменам возмещать НДС живыми деньгами. И это предусмотрено в законе о бюджете. Это будут свои, то есть «правильные» бизнесмены», - считает политик.

Лидер «Фронта перемен» также отметил, что по прогнозам госбюджета, ВВП возрастет всего на 3,7%, а налоговая нагрузка – на 60%: «Будет безумное фискальное, налоговое давление. Это возвращение к 90-м. На содержание Государственной налоговой администрации бюджетом предусмотрено почти 5 млрд. грн. Это такая же сумма, которая выделена на все суды, внутренние