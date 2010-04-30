Европарламент обеспокоен договоренностями Украины и России

Европейский парламент обеспокоен последними договоренностями Украины и России относительно базирования Черноморского флота РФ в обмен на более дешевый газ, и надеется, что они не означают желания новой украинской власти сконцентрироваться на сотрудничестве с россиянами за счет ограничения сотрудничества с Евросоюзом.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал председатель делегации Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел КОВАЛЬ.

По его словам, депутаты Европарламента обсуждали "харьковские соглашения" нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на заседании комиссии по иностранным делам Европарламента 28 апреля.

Ни один из депутатов не оценил эти договоренности положительно, подчеркнул П.КОВАЛЬ.

Евродепутат сказал, что больше всего депутатов поразил "отказ от элементов суверенности за льготы в энергетике".

Он подтвердил, что согласие Украины закупать больше газа в России, что было элементом договоренностей, осложнит реализацию проектов энергосбережения, которые должны были воплощаться совместно с Европейским Союзом.

В то же время, по его убеждению, украинская власть еще не потеряла шанс развивать сотрудничество в этой сфере с европейцами.

"Сегодня еще не произошло такого, чтобы прекращались проекты в энергетическом сотрудничестве навсегда", - сказал он.

П.КОВАЛЬ также очень негативно оценил действия украинских оппозиционеров в Верховной Раде во время ратификации "харьковских договоренностей", которые на фоне проведения “честных и цивилизованных” президентских выборов в феврале произвели чрезвычайно гнетущее впечатление.

"Можно сказать, что это (позитив об Украине во время выборов Президента) потерялось в один день. Сегодня все, кого встретил в парламенте, говорят мне об Украине, собственно, в контексте этой драки", - сказал он.

Евродепутат добавил, что парламентарии будут внимательно следить за тем, что будет происходить в Украине дальше.