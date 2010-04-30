Индексы доверия к мировой экономике демонстрируют рост

11:08, 30 апреля 2010
Разное
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Мировая экономика

США

. В марте 2010 года индекс национальной активности (Чикаго) составил  -0.07 п.п.  против  -0.44 п.п. в феврале текущего года.

США. В апреле 2010 года индекс потребительского доверия Conference Board  составил  57, 9 п.п. против  52,3 п.п. в март текущего года.

Еврозона. В апреле 2010 года индекс экономического доверия  составил 100,6 п.п. против 97,9 п.п. в марте текущего года.  

Еврозона. В апреле 2010 года индекс делового климата составил +0.23 п.п. против  -0.20 п.п. в марте текущего года.

Комментарий. Бизнес верит в лучшее, поэтому индексы ожиданий и доверия растут.

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