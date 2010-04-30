Индексы доверия к мировой экономике демонстрируют рост
11:08, 30 апреля 2010Разное
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Мировая экономика США
США. В марте 2010 года индекс национальной активности (Чикаго) составил -0.07 п.п. против -0.44 п.п. в феврале текущего года.
США. В апреле 2010 года индекс потребительского доверия Conference Board составил 57, 9 п.п. против 52,3 п.п. в март текущего года.
Еврозона. В апреле 2010 года индекс экономического доверия составил 100,6 п.п. против 97,9 п.п. в марте текущего года.
Еврозона. В апреле 2010 года индекс делового климата составил +0.23 п.п. против -0.20 п.п. в марте текущего года.
Комментарий. Бизнес верит в лучшее, поэтому индексы ожиданий и доверия растут.
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