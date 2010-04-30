В Австралии кредитование частного сектора выросло на 0,5%

Австралия. В марте 2010 года кредитование частного сектора выросло на 0,5%, по сравнению с прошлым месяцем, и на 2,1% против марта 2009 года.

Австралия. В марте 2010 года продажи новых домов выросли на 0,9%, по сравнению с прошлым месяцем.

Австралия. В первом квартале 2010 года индекс цен потребителей вырос на 0,9%, по сравнению с предыдущим кварталом, или на 2,9% против 1 кв. 2009 года.

Комментарий. Австралия продолжает радовать показателями, а также демонстрацией, как нужно переживать кризис.