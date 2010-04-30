Крупнейшие корпорации мира 1 кв. завершили с прибылью. Статданные

США. По итогам первого квартала 2010 года прибыль Exxon Mobil составила 6,3 млрд, долл.

Великобритания. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль сталелитейного концерна Arcelor Mittal составила 679 млн. долл., тогда как за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала чистые убытки на сумму 1,06 млрд. долл.

Голландия. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль британо-нидерландской Royal Dutch Shell Plc выросла в 1,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Великобритания. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль нефтяного гиганта BP Plc выросла в 2,37 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Германия. По итогам первого квартала 2010 года чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG выросла на 48%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. Как говорится, повезло, так повезло. Теперь своей прибылью экономику завалят.