В Украине в 1 кв. промпроизводство выросло на 10,8%. Данные по отраслям
13:02, 30 апреля 2010Разное
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Украина. По итогам первого квартала 2010 года промышленное производство выросло на 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Украина. По итогам первого квартала 2010 года машиностроительные предприятия нарастили объемы реализованной продукции на 29,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина. По итогам первого квартала 2010 года металлургические предприятия увеличили объемы реализованной продукции на 37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комментарий. После провального 2009 года можно легко обеспечить достойный рост экономики.
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