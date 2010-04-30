В Украине в 1 кв. промпроизводство выросло на 10,8%. Данные по отраслям

13:02, 30 апреля 2010
Разное
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Украина. По итогам первого квартала 2010 года промышленное производство выросло на 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Украина. По итогам первого квартала 2010 года машиностроительные предприятия  нарастили объемы реализованной продукции на 29,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина. По итогам первого квартала 2010 года металлургические предприятия  увеличили объемы реализованной продукции на 37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарий. После провального 2009 года можно легко обеспечить достойный рост экономики.

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