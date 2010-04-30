Главное на 30 апреля (день)

Украинско-российские договоренности

Европейский парламент обеспокоен последними договоренностями Украины и России относительно базирования Черноморского флота РФ в обмен на более дешевый газ, и надеется, что они не означают желания новой украинской власти сконцентрироваться на сотрудничестве с россиянами за счет ограничения сотрудничества с Евросоюзом.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал председатель делегации Европейского парламента по вопросам сотрудничества с Украиной Павел КОВАЛЬ.

По его словам, депутаты Европарламента обсуждали "харьковские соглашения" нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на заседании комиссии по иностранным делам Европарламента 28 апреля.

Ни один из депутатов не оценил эти договоренности положительно, подчеркнул П.КОВАЛЬ.

Евродепутат сказал, что больше всего депутатов поразил "отказ от элементов суверенности за льготы в энергетике".

Он подтвердил, что согласие Украины закупать больше газа в России, что было элементом договоренностей, осложнит реализацию проектов энергосбережения, которые должны были воплощаться совместно с Европейским Союзом.

В то же время, по его убеждению, украинская власть еще не потеряла шанс развивать сотрудничество в этой сфере с европейцами.

"Сегодня еще не произошло такого, чтобы прекращались проекты в энергетическом сотрудничестве навсегда", - сказал он.

П.КОВАЛЬ также очень негативно оценил действия украинских оппозиционеров в Верховной Раде во время ратификации "харьковских договоренностей", которые на фоне проведения “честных и цивилизованных” президентских выборов в феврале произвели чрезвычайно гнетущее впечатление.

"Можно сказать, что это (позитив об Украине во время выборов Президента) потерялось в один день. Сегодня все, кого встретил в парламенте, говорят мне об Украине, собственно, в контексте этой драки", - сказал он.

Евродепутат добавил, что парламентарии будут внимательно следить за тем, что будет происходить в Украине дальше.

В Сочи началось заседание межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание проводят премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН.

Для проведения заседания комитета украинская сторона подготовила ряд предложений.

В частности, в результате расширения торгово-экономического сотрудничества предлагается поставить задачу достичь до конца этого года докризисных объемов двухсторонней торговли – 39-40 млрд. долл. и определить перечень инфраструктурных проектов для совместной реализации.

В сфере ТЭК украинская сторона предлагает подготовить до 1 октября новые межправительственные соглашения по сотрудничеству в газовой сфере и о поставках и транзите нефти. А также возобновить консультации по перспективам создания газотранспортного консорциума и активизировать работу по делимитации морских границ и шельфа.

В области атомной энергетики предлагается заключить до 1 июня долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива, создать в Украине завод по производству ядерного топлива и согласовать вопрос выделения госкредита России на достройку двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

В области авиастроения украинская сторона предлагает завершить подготовку для подписания межправительственного соглашения о серийном производстве Ан-124 и активизировать работу по организации испытаний и серийного производства Ан-70.

В области транспорта предлагается реализовать проекты строительства ширококолейной железной дороги Кошице-Братислава-Вена, урегулировать имущественные вопросы на участке железной дороги Россошь-Чертково-Миллерово, где российская железная дорога несколько раз проходит по территории Украины, обеспечить безопасность судоходства в Азовском море и Керченском проливе, а также работу железнодорожно-паромной переправы между портами Крыма и Кавказа, и отработать вопросы по строительству моста через Керченский пролив, кольцевой автомагистрали вдоль Черного моря.

Также планируется рассмотреть вопрос строительства магистрали Москва-Киев, Москва-Симферополь.

В области АПК украинская сторона предлагает возобновить инспектирование украинских мясомолочных предприятий для доступа продукции на российский рынок, подготовить соглашение о сотрудничестве в сфере карантина растений, активизировать привлечение инвестиций в инфраструктуру зернового рынка.

В направлении научно-технического сотрудничества Украина предлагает РФ продолжить реализацию программы нанотехнологий и определить другие приоритетные направления сотрудничества.

Новости ТЭК

НАК «Энергетическая компания Украины» предлагает реализовать в 2010 году акции четырех государственных энергогенерирующих компаний, оставив в собственности государства блокирующие пакеты в размере 25% + 1 акция.

Об этом сказано в предложениях НАК «ЭКУ» относительно порядка и форм проведения приватизации энергокомпаний, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно документу, в частности, в 2010 году предлагается выставить на продажу пакет акций ОАО «Донбассэнерго» в размере 60,77%, ОАО «Днепроэнерго» – 25% - 1 акция, ОАО «Центрэнерго» – 53,29% - 1 акция, ОАО «Захидэнерго» – 45% - 1 акция.

Продажу указанных пакетов предлагается провести на аукционах с обязательными фиксированными условиями. В перечень условий предлагается включить сохранение профиля компании, использование топлива отечественного производства в объеме не менее 75% от текущего потребления, обязательства по техническому переоснащению и модернизации блоков, а также обеспечению социальной защиты работников энергокомпаний.

По мнению НАК «ЭКУ», сохранение в госсобственности блокирующих пакетов компаний в размере 25% + 1 акция позволит государству принимать участие в их управлении. Реализацию оставшихся блокпакетов предлагается провести после реформирования энергосектора и выполнения инвестором фиксированных обязательств по компании.

«Государство получит возможность реализовать остаток 25% + 1 акция по значительно высшей цене и получить дополнительный источник доходов в государственный бюджет», – убеждены в НАК «ЭКУ».

Кроме того, НАК «Энергетическая компания Украины» предлагает реализовать в 2010 году на аукционах с фиксированными условиями пакеты 7 энергоснабжающих компаний.

В частности, на продажу предлагается выставить госпакет АК «Киевэнерго» в размере 50% + 1 акция, ОАО «Тернопольоблэнерго» – 51%, ОАО «Черкассыоблэнерго» – 46%, а также блокпакеты ОАО «Одессаоблэнерго» (25,01%), ОАО «Плотавооблэнерго» (25% + 1 акция), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (25,02%) и ОАО «Сумыоблэнерго» (25% + 1 акция).

НАК «ЭКУ» отмечает, что в случае реализации пакетов энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний в договорах с победителями аукционов следует предусмотреть штрафные санкции за невыполнение фиксированных условий, вплоть до возможности реприватизации предприятия в случае грубых нарушений договоров продажи.

«Энергокомпания Украины» считает также целесообразным проводить обязательную квалификацию потенциальных инвесторов. В частности, к торгам предлагается не допускать оффшорные компании, компании, в уставном капитале которых доля иностранных государств превышает 25%, компании без четкой идентификации конечного собственника, компании, не обладающие реальным инвестиционным ресурсом, а также компании, не имеющие опыта управления энергоактивами и их модернизации.

Министерство топлива и энергетики Украины намерено с мая начать реализацию программ по модернизации украинских газораспределительных сетей совместно с заводами им. Фрунзе и "Мотор Сич".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО перед началом 6-е заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Начиная со следующего месяца, у нас нормальное финансирование по новым программам с заводом им. Фрунзе и "Мотор Сич" по внедрению более перспективного и нового оборудования и реконструкции существующих линейных сетей», - сказал Ю.БОЙКО, подчеркнув, что программа будет выполняться за счет собственных средств.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сочи (РФ) премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ совместно с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ проведут 6-е заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

По итогам планируется подписать протокол заседания, а также меморандумы о сотрудничестве между ГП «Энергорынок» и ГПВД «Укринтерэнерго» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», о сотрудничестве между ОАО «Укргидроэнерго» и ОАО «Росгидроэнерго».

В поездке Н.АЗАРОВА сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр промполитики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, министр экономики Василий ЦУШКО, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, замглавы Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Также в составе делегации – представители компании НАК «Нафтогаз Украины».

В состав российской делегации входят, в частности, вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, представители министерств и ведомств, а также председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР, гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей КИРИЕНКО.

С 23 по 30 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-0,8% (в среднем на 0,6%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 23 по 30 апреля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 0,9%, с 7,04 до 7,10 грн./л; на бензин А-92 – выросли на 0,8%, с 7,54 до 7,60 грн./л; на бензин А-95 – выросли на 0,4%, с 8,01 до 8,04 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 0,4%, с 7,01 до 7,04 грн./л.

Финансы

Председателем правления «Укрэксимбанка» вместо Виктора КАПУСТИНА назначен Николай УДОВИЧЕНКО, который до этого занимал должность заместителя председателя этого кредитно-финансового учреждения.

Об этом УНИАН сообщил секретарь наблюдательного совета «Укрэксимбанка» Андрей МАЙСНЕР.

По его словам, соответствующее решение было принято наблюдательным советом банка 27 апреля 2010 года.

Кроме того, заместителем председателя «Укрэксимбанка» назначен Юрий КОЛОБОВ.

Как сообщили УНИАН в «Ощадбанке», его правление возглавил Вячеслав КОЗАК вместо Анатолия ГУЛЕЯ.

Ранее В.КОЗАК возглавлял украинское представительство «Credit Suisse».

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 29 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,42/10,54 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,49 грн./евро, по продаже – в пределах 10,50-10,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 апреля повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2647/0,2717 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2850 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,44/10,54 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,50 грн./евро, по продаже – в пределах 10,51-10,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 29 апреля также незначительно повысился и сегодня составляет 0,2655/0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2699-0,2850 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 10,35/10,53 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,935 грн., евро – 10,3210,60 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,935 грн., евро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,268/0,274 грн.

(УНИАН)