Азаров: в Украине есть демократия

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает, что некоторые сложности, возникающие с принятием в Украине определенных решений, свидетельствуют о том, что все процессы в Украине развиваются в демократическом русле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Сочи перед началом работы Межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в ответ на заявление, сделанное премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ во вступительной речи.

«У нас решения принимаются непросто, но это свидетельство того, что процессы в Украине развиваются в демократическом русле. Мы выслушиваем различные точки зрения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН сегодня в Сочи заявил, что считает «отрадным» то, что новая украинская власть готова не только формулировать требования, но и достигать принятия решений внутри страны.

Справка УНИАН. 27 апреля Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. Соглашение было ратифицировано через 6 дней после его подписания – 21 апреля – фактически без какого-либо обсуждения или экспертного анализа. За принятие соответствующего решения проголосовали 236 народных депутатов, несмотря на то, что Комитет ВР по иностранным делам принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его, назвав данное соглашение антиконституционным.