УПРОЩЕНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА С ЕС – ДАЛЕКАЯ ПЕРСПЕКТИВА?..

Упрощение визового режима с Европейским союзом, особенно в свете «возобновления» активного сотрудничества Украины с Россией, не обсуждают только ленивые. Живость этому вопросу придает тот факт, что 5 апреля вступил в силу новый визовый кодекс, который европарламент принял 13 июля 2009 года, приравняв долгосрочные шенгенские визы к виду на жительство.

Шенгенка с видом на...

Документ предусматривает предоставление права владельцам долгосрочных шенгенских виз (студентам, преподавателям, научным работникам и т. п.) на свободное передвижение в другие страны, входящие в Шенгенскую зону.

(До последнего времени Шенгенское соглашение не позволяло владельцам долгосрочных шенгенских виз посещать другие страны Шенгенской зоны или ездить транзитом через другие страны, входящие в Шенгенскую зону, кроме страны, выдавшей визу).

Максимальный срок действия долгосрочной визы - 1 год. При необходимости более длительного пребывания в стране-члене ЕС по завершению этого срока должен выдаваться вид на жительство.

***Шенгенское соглашение - соглашение «Об отмене паспортного таможенного контроля между рядом стран Европейского союза», подписанное 14 июня 1985 семью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией, Германией, Португалией и Испанией), вступило в силу 26 марта 1995 года.

Затем к соглашению присоединились ещё несколько стран, и до 2007 года соглашение действовало уже в пятнадцати странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания и Швеция.

21 декабря 2007 года к Шенгенскому соглашению присоединяются ещё 9 стран: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Мальта, Эстония, Латвия и Литва.

12 декабря 2008 года в шенгенскую зону вошла Швейцария. На сегодня эти 25 стран образуют Шенгенскую зону. Ближайшие кандидаты на вступление в Шенгенскую зону: Болгария, Кипр и Румыния (2010 год).

С учетом того, что украинцы все чаще предпочитают зарабатывать за рубежом, то визовый вопрос для соотечественников не является второсортным. Очень важно, как себя поведет Европа на фоне новшеств украинской власти, резонанс от которых, особенно после харьковских переговоров, получился масштабным.

Все на стадии переговоров

Буквально на следующий день после встречи президентов РФ и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле в интервью УНИАН высказал надежду, что в конце апреля Украина и ЕС принципиально согласуют изменения к соглашению об упрощении виз.

“Мы надеемся, что Совместный комитет сможет договориться относительно некоторых конкретных предложений для внесения изменений в соглашение. После этого нужно будет провести формальные повторные переговоры по соглашениям об упрощении виз в целом”, - сказал комиссар. Он не конкретизировал задачи, но отметил, что они будут направлены на последующее упрощение процедуры оформления виз для украинцев.

По словам С.Фюле, следующий раунд переговоров по данному вопросу состоится в Киеве 29 апреля.

***Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении оформления виз 18 июня 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года. 9 сентября 2008 года на саммите Украина-ЕС в Париже было принято решение о начале визового диалога с Украиной с целью введения безвизового режима в долговременной перспективе. Этот диалог был начат в конце октября 2009 года.

Премьер-министр Николай Азаров на встрече с Ш.Фюле заявил, что Европейский союз уже имеет все основания либерализовать визовый режим для граждан Украины. По его словам, переговоры об отмене визового режима начались еще в 2004 году, на сегодня Украина выполнила подавляющее большинство требований ЕС. «Мы выполняем соглашение относительно реадмисии. У нас нет проблем с определением границ и организацией пограничного контроля. Паспортами с биометрическими данными мы готовы обеспечить наших граждан на протяжении полгода», - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что «для граждан Украины, которые положительно воспринимают идею европейской интеграции и знают, что визовый режим для граждан ЕС отменен пять лет назад, достаточно непонятным является отсутствие шагов навстречу, вместо этого сохраняются часто унизительные процедуры получения виз. Поэтому мы ожидаем активизации решения Европейской комиссии в этом вопросе».

В свою очередь Ш.Фюле упомянул о саммите Украина-ЕС, запланированном на октябрь т.г., в рамках которого можно будет согласовать дорожную карту. «Украина на сегодня имеет четкую перспективу получить конечный результат», - сказал он.

Новшества европейского визового кодекса

Вот такая вкратце картинка недавних переговоров випов относительно визового режима. Когда разрешится вопрос - не понятно, ясно только одно, что он не стоит на месте. А пока следует обратиться к дипломатам для уточнения ряда вопросов.

Как отмечает ведущий консул Генерального консульства Венгерской Республики в Ужгороде Атилла Нодь, наиболее принципиальным изменением с введением в действие нового визового кодекса ЕС является правило о взятии на учет в системе визовой информации биометрических идентификаторов. Это значит, что каждый заявитель – это касается и лиц, которые путешествуют через аккредитованные туристические фирмы, – должен явиться в консульство хотя бы один раз с целью фиксации его отпечатков пальцев. Правда, это требование кодекса в венгерских представительствах Украины пока еще не реализуется, а также в Словакии и Чехии.

По словам А.Нодя, кроме того, в Украине не будут действовать некоторые новации из кодекса из-за Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима. Следовательно, не меняется пакет документов, который необходимо подать для получения виз различных типов.

Среди новшеств - отменяется транзитная виза (так называемая виза типа «В»). Заявителю, который желает проехать через Венгрию транзитом, будет выдаваться виза на кратковременное пребывание, которое предоставляет право на двукратный въезд (так называемая виза типа «Е»).

Загранпаспорт, приниматься консульствами будет лишь в том случае, если он был выдан в предыдущие 10 лет, паспорт, срок действительности которого был продлен, не будет приниматься.

Для несовершеннолетнего ребенка, который вписан в паспорт отца или матери, также открывается отдельная виза – то есть, для детей также нужно будет подавать отдельное документируемое заявление, и открывается отдельная виза на каждое лицо.

В будущем не будут принимать копии медицинской страховки – лишь оригинал.

Родная помощь из-за границы

В целом, облегчение в плане получения визы вряд ли можно отметить, но соответствующие выводы сделать можно. Говорильня вокруг вступления Украины в ЕС продолжается не один год, но дальше заявлений власти и очередных переговоров дело не идет. Евросоюз уже не раз не двусмысленно заявлял, что расширяться вряд ли будет с учетом нашей территории. И это логически объяснимо. Наши приоритеты так часто меняются, что действия Украины для Европы скорее являются непредсказуемыми, чем прозрачными и ожидаемыми. Как можно вести диалог с государством, поступки которого настолько непоследовательны?.. А для украинцев, которые устали от постоянных кризисов как экономических, так и политических, особенно в свете нелегких последних двух лет, гастарбайтерство стало одним из методов выживания. Да и Украине они не плохо помогают. Так, в 2009 году через системы денежных переводов гастарбайтеры перевели в Украину около 3 млрд. долларов. Это, правда, на 16% меньше, чем в 2008-ом, но в кризисный период данная цифра воспринимается вполне достойно.

«В Украине за последние полтора года многие люди потеряли работу и были вынуждены выезжать на заработки, за счет этого увеличилось количество переводов», - утверждает директор департамента платежных систем Национального банка Украины Виктор Кравец (газета «Дело» №46 от 23 марта с.г.).

И хотя безработица затронула всю мировую экономику, сокращения в рядах наших соотечественников, которые работают за рубежом, коснулись вскользь. «Мигранты менее склонны к увольнению, чем местное население, так как готовы работать за меньшие деньги», - объясняет эксперт НБУ Андрей Гайдуцкий. По его словам, ухудшение экономической ситуации в Украине повлекло за собой снижение общего уровня жизни, что вынудило мигрантов увеличить среднюю сумму перевода.

Больше всего денег в Украину за прошлый год было перечислено из России, затем следует «золотой треугольник» — Испания, Италия, Португалия, далее — Чехия и Польша, потом — Канада и США», отмечает заместитель председателя правления банка «Финансы и кредит» Игорь Львов.

Это объясняется тем, что почти половина всех украинских гастарбайтеров работает в России. «За пределами страны на начало 2009 года работали 4,93 млн. украинских граждан, которые за 2008 год заработали около 35 млрд. долл. В России, по нашим оценкам, работает около 2 млн. украинцев», - сказал А.Гайдуцкий.

Успехи иностранцев, работающих в Украине, намного скромнее. По данным Всемирного банка и ОЭСР, работает около 6 млн. иностранных граждан. По официальным данным НБУ, в прошлом году они отправили на родину всего около 510 млн. долл.

"Забота" о наших

Остается вопрос, куда идут деньги наших гастарбайтеров? Большинство экспертов считают, что на потребление идет 70-90% приходящих в Украину средств. "Традиционно большая часть средств от денежных переводов приходится на Западную Украину, где за их счет проживают многие семьи. Точной статистики, какая часть этих денег остается в качестве сбережений, нет, но, скорее всего, она весьма незначительна", — говорит директор Центра экономического развития Александр Пасхавер.

Но не только ЕС подсуетился с новым визовым кодексом, украинские власти тоже не оставляют без внимания заробитчан. Как заявил глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский в интервью «Зеркалу недели», чтобы наши гастарбайтеры могли свободно инвестировать в украинскую экономику, а государство могло вести соответствующую статистику, необходимо законодательно обеспечить права украинцев, работающих за границей.

«Люди, желающие работать за границей, должны купить у государства за 1 грн. лицензию на пять лет с нулевой ставкой дохода. Это даст возможность государству понимать количество гастарбайтеров, а самим гастарбайтерам свободно инвестировать заработанное в украинскую экономику», — уверен М.Бродский.

Как видите, заботой наших заробитчан власти не обойдут. Только пойдет ли им это на пользу, как и нововведения Евросоюза, пока не понятно. Как известно, излишняя опека как медвежья услуга… Лучше бы внутри страны устанавливались честные правила игры. Не только в карман олигархов должна падать заветная копеечка, трудягу тоже нужно учитывать. Если в Европе, которая переживает не лучшие времена, хватает работы и для украинцев, то почему внутри страны наши «золотые» руки никому не нужны. Все ждем инвесторов, которые реставрируют производства, повысят имидж и увеличат ВВП. Только в последнее время в счастливое будущее мало верится. Как вариант, украинцам разрешили безвизовый въезд в Шенгенскую зону. Как думаете, кто в стране останется? Ответ прост – те, кто в принципе не знают, что такое труд, но не будем указывать пальцем…

(УНИАН)