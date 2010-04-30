ГЛАВНОЕ на 30 апреля (вечер)

Экономические новости

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Общество

В Украине средняя зарплата в марте увеличилась на 154 грн.

В марте 2010 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 154 грн., по сравнению с февралем, и на 1 апреля составила 2 109 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в марте по сравнению с февралем увеличилась на 346 грн. – до 3 368 грн., по Киевской области – на 132 грн., до 2 138 грн., по Донецкой области – на 140 грн., до 2 364 грн., по Днепропетровской области – на 193 грн., до 2 226 грн.

Среднемесячная зарплата в Украине в марте т.г. составляла 1 993 грн., что на 60 грн. больше по сравнению с февралем.

ТЭК

Путин сделал еще одно предложение, над которым надо подумать

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил объединить российский «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Такое заявление В.ПУТИН сделал по окончании заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Сочи.

Практически все присутствующие в зале восприняли данное заявление с удивлением, оно стало для них неожиданным.

«Я сделал еще одно предложение, над которым нужно подумать. Как мы говорили об интеграции в ядерной сфере, мы готовы то же самое сделать в газовой. Предлагаю объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - подчеркнул В.ПУТИН.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР в комментарии УНИАН заявил, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. «У нас еще будут консультации», - сказал А.МИЛЛЕР.

Ряд членов межправительственного комитета сообщили УНИАН, что тема объединения НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» не обсуждалась на заседании комитета и даже не поднималась. И такое заявление премьера России было абсолютно неожиданным для всех.

Россия намерена пересмотреть тарифы на транзит нефти через Украину

Российская сторона считает необходимым пересмотреть систему образования тарифов на транзит нефти через Украину.

Об этом в комментарии журналистам заявил глава правления, президент ОАО «АК «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ.

«Эта тема будет прорабатываться и, скорее всего, в направлении ревизии уже существующих соглашений, с точки зрения их оптимизации, адаптации к новой ситуации, которая сложилась в отношениях между Украиной и Россией», - сказал он.

Н.ТОКАРЕВ подчеркнул, что действующие документы «достаточно жесткие и не гибкие», и не позволяют оперативно принимать решения.

«Нужно будет, на наш взгляд, и мы будем с такой инициативой выходить, пересмотреть тарифообразование на транзит. Мы предлагаем выйти на какой-то цивилизованный вариант по типу Беларуси и России. Чтобы не было так, как, к примеру, в конце декабря нам позвонили из «Укртранснафты» и уведомили, что с 1 января на 30% повышается тариф… Ну как же так, коллеги?! Вы хорошо все подсчитали, уверены, что это нормально? Да, все хорошо (ответили в «Укртранснафте» - УНИАН). Тариф повысится на 30%. И вот сегодня ровно на 30% снизился объем транзита через территорию Украины, а казахи ушли вообще… Они ушли в Польшу, на Балтику. Так что если с тарифами неаккуратно обращаться, то последствия наступают конкретные и сразу же», - сказал Н.ТОКАРЕВ.

Он отметил, что «Транснефть» и «Укртранснафта» вполне могут согласовать вопрос, а если же сделать этого не получится, то вопрос будет решаться на уровне профильных министерств либо правительств.

Вместе с тем, Н.ТОКАРЕВ отметил, что за 4 месяца текущего года транзит нефти через Украину из-за повышения тарифа сократился практически на 10 млн. тонн.

Говоря о гарантировании объема транзита нефти, Н.ТОКАРЕВ отметил, что на уровне компаний это сделать достаточно проблемно, поскольку вопрос необходимо решать не с компаниями, которые занимаются транспортировкой нефти, а с теми, кто ею владеет.

«Гарантии должны давать нефтяники, те – кто отправляет нефть транзитом через Украину. И здесь как раз самое узкое место. Если в рамках межправкомитета удастся заключить какой-то новый протокол или новое соглашение, то есть гарантом выступит правительство России, тогда уже правительство должно организовать эти объемы», - сказал Н.ТОКАРЕВ, подчеркнув, что, возможно, необходимо будет предложить нефтяникам какие-то меры стимулирования для того, чтобы они отправляли нефть транзитом через Украину.

Он подчеркнул, что этот вопрос наверняка будет решаться в ближайшее время.

Россия предлагает Украине создать ядерный холдинг

Россия предлагает Украине создать холдинг для совместной работы в ядерной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в Сочи на совместном с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ брифинге после заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

«Многообещающей является интеграция наших ядерных комплексов. На заседании комитета мы изложили конкретные предложения российской стороны в этой сфере. Речь, на наш взгляд, может идти о создании крупного совместного холдинга, объединяющего отрасли атомного машиностроения, топливного цикла и атомной генерации», - сказал В.ПУТИН, отметив, что в сфере ядерной энергетики Украина и Россия уже плодотворно сотрудничают.

«В наших странах много предприятий, которые тесно завязаны друг с другом. Мы хотим расширить это сотрудничество. Возводить новые блоки на Хмельницкой АЭС, привлекать украинских партнеров к работе рамках масштабной программы российской атомной энергетики. Кроме того, готовы совместно выходить на рынки третьих стран», - сказал В.ПУТИН.

Азаров готов изучить предложения Путина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о готовности изучить предложения своего российского коллеги Владимира ПУТИНА по объединению «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, Н.АЗАРОВ подтвердил, что этот вопрос не обсуждался в ходе заседания комитета по экономическому сотрудничеству и был фактически экспромтом.

«Ну что ж, мы экспромты будем рассматривать и изучать конкретные предложения», - процитировал В.ЛУКЬЯНЕНКО премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, премьер-министр РФ В.ПУТИН предложил объединить российский «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

«Я сделал еще одно предложение, над которым нужно подумать… Предлагаю объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - заявил В.ПУТИН по окончании заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Сочи.

Практически для всех присутствующих в зале данное заявление стало неожиданным.

Ряд членов межправительственного комитета сообщили УНИАН, что тема объединения НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» не обсуждалась на заседании комитета и даже не поднималась.

Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения. «У нас еще будут консультации», - сказал А.МИЛЛЕР.

Украина планирует увеличить производство электроэнергии

Украина планирует в текущем году увеличить производство электроэнергии на 6,1%, или на 10,5 млрд. кВт/ч, - до 183,4 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом.

Об этом сказано в Прогнозном балансе электроэнергии, топлива и расходов генкомпаний ТЭС (ГК ТЭС) на 2010 год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, выработка электроэнергии в первом квартале составит 51,5 млн. кВт/ч, во втором - 41,2 кВт/ч, в третьем - 41,1 кВт/ч, в четвертом - 49,6 кВт/ч.

Отпуск электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2010 году составит 166,15 млрд. кВт/ч. В том числе отпуск электроэнергии атомными электростанциями ожидается на уровне 81,54 млрд. кВт/ч, ГК ТЭС - 60,8 млрд. кВт/ч, гидроэлектростанциями - 12,23 млрд. кВт/ч, теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) - 11,58 млрд. кВт/ч.

Согласно балансу, потребление угля ГК ТЭС в 2010 году запланировано в объеме 31,43 млн. тонн, мазута - 76 тыс. тонн, газа - 740 млн. куб. м. При этом предполагается, что в текущем году ГК ТЭС приобретут 32,25 млн. тонн угля.

Промышленность

Экспорт труб из Украины в Россию увеличится

Россия увеличила квоту на экспорт труб из Украины до 260 тыс. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол о внесении изменений в соглашение между Минэкономики Украины и Минэкономразвития России от 30 января 2005 года был подписан сегодня по итогам заседания украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству.

Транспорт

«Киевавтодор» 1-4 мая будет ремонтировать дороги в столице

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» 1-4 мая будет проводить ремонтные работы по ликвидации ямочности во всех 10 районах города, и просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Работы будут происходить на 70 объектах улично-дорожной сети города, а именно:

1 мая - ул. Боженко, Славгородская, Сормовская, М.Расковой, Флоренции, Туманяна, Героев Днепра, Богатырская, Дарвина, Зверинецкая, Кропивницкого, Сырецкая, Набережно-Хрещатицкая, Гонты, Кирпоноса, просп. Бажана, Комарова, бульв. Кольцова.

В ночное время с 1 на 2 мая дорожники будут ремонтировать путепровод на углу ул. Богатырской и Оболонского проспекта.

2 мая - ул. Боженко, Славгородская, Сормовская, Радунская, Мазепы, Институтская, Сырецкая, Набережно-Крещатицкая, Гонты, Нагорная, Верховинная, Горбачева, Московская, Плеханова, просп Бажана, Комарова, бульв. Давыдова, Леси Украинки.

3 мая - ул. Дубинина, Промышленная, Шевченко, Радунская, Электротехническая, Бальзака, Краковская, Бажова, Краснофлотская, Набережно-Крещатицкая, Бережанская, Петропавловская, Верховинная, Горбачева, Половецкая, Бакинская, Пимоненко, Симиренко, Сырецкая, Белицкая, Цитадельная, Лейпцигская, просп. Бажана, Комарова, Оболонский просп., Майдан Незалежности.

В ночное время с 3 на 4 мая - Южный мостовой переход.

4 мая - ул. Дубинина, Славгородская, Пуховская, Красногвардейская, Азербайджанская, Приозерная, Бережанская, Петропавловская, Копыловская, Богатырская, Бусловская, Набережно-Крещатицкая, Бакинская, Пимоненко, Татарская, Нагорная, Каблукова. Новоселицкая, Сормовская, Сырецкая, Белицкая, Шевченко, просп. Бажана, Комарова, Майдан Незалежности.

В ночное время с 4 на 5 мая – Южный мостовой переход (съезд на Набережно-Корчеватскую).

Ограничения движения транспорта не предусматривается.

Как сообщили в КК «Киевавтодор», в местах выполнения работ выставляются средства коллективной защиты: ограждающие барьеры, сигнальные конусы и вехи, временные дорожные знаки, прицепы безопасности, машины прикрытия и тому подобное.

Межбанк: торги по доллару закрылись 7,9240/7,9250 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9205/7,9265, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу – 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2719/21, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2720/21. К закрытию цены поднялись 0,2722/23. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,1459 (-0,1037).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3225/1,3330. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5265/10,5385, к 12:00 цены ушли вверх 10,5310/10,5390. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5495/10,5550.

Официальный курс НБУ на 05.05.10

100 USD – 792.5900 (30 апреля – 792.5900)

100 EUR – 1055.3336 (30 апреля – 1050.6573)

10 RUR – 2.7187 (30 апреля – 2.7061)

Учетные курсы банковских металлов на 05.05.10

за 10 тройских унций (грн.)

959 XAU 10 Золото - 93149.14 (30 апреля - 92733.03)

961 XAG 10 Серебро - 1475.80 (30 апреля - 1438.55)

962XPT10Платина-137672.88 (30 апреля-136404.74)

964XPD10Палладий-43671.71(30 апреля-43275.41)