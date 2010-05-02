“Харьковский пакт” - невозможность ступления Украины в НАТО

"Харьковские договоренности" Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ограничивают украинский суверенитет и делают невозможным присоединение государства к Североатлантическому Альянсу (НАТО).

Об этом говорится в анализе экспертов Центра восточных исследований (OSW, Варшава), которым владеет УНИАН.

Аналитики отметили, что заключенный 21 апреля в Харькове договор, который уже 27 апреля был ратифицирован парламентом и 28 апреля подписан Президентом, усиливает влияние Российской Федерации в Украине.

"Киев де-факто ограничил свой суверенитет в политике безопасности. Перечеркнуты шансы на вступление Украины в НАТО", - написали авторы анализа.

Эксперты одного из самых авторитетных аналитических центров Польши отметили, что в ближайшие годы россияне будут пытаться затянуть Украину в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стран СНГ, которую российские власти пытаются сделать реальной альтернативной НАТО.

Авторы анализа отметили, что новый договор также усилит позиции россиян в Крыму, не исключив при этом, что в ближайшее время для показа своей доброй воли они могут прилагать максимум усилий для того, чтобы сгладить политические и этнические конфликты на полуострове.

По мнению польских аналитиков, новая украинская власть, сформированная после выигрыша лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента, согласилась на продление пребывания российского флота в Крыму ради быстрого улучшения финансовой ситуации государства.

Кроме этого, представители новой власти не видят в этом решении ограничения суверенитета Украины.

"Договор является самым большим за последние годы успехом России в регионе. Он однозначно подтверждает большие возможности Москвы в моделировании ситуации в делах безопасности в Восточной Европе", - написали аналитики.

Они также добавили, что увязывание дел флота с ценами на газ в известной мере "легитимизирует" тактику россиян по использованию экономического давления для сдерживания и усиления военной силы в СНГ и в Восточной Европе.