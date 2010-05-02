На турецком курорте сгорел отель

На турецком курорте в городе Бодрум сгорел отель, один человек погиб, пострадали 11 туристов.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на «Анатолийское інформагентство», трехэтажная гостиница "Бараз" получила серьезные повреждения, выгорела большая часть помещений.

В отеле находились местные и иностранные туристы. О национальной принадлежности иностранцев не сообщается. Некоторые отдыхающие сумели выбраться из здания отеля сами, другим же, пожилым туристам, помогли пожарные, сообщает ИТАР-ТАСС.

По заявлению главы местного самоуправления Феридуна ОЗДЕМИРА, погибший является гражданином Турции. Причина возгорания устанавливается.

По некоторым данным, источник пожара находился в помещении столовой.