На турецком курорте сгорел отель
13:02, 02 мая 2010Разное
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Один человек погиб, 11 - пострадали
На турецком курорте в городе Бодрум сгорел отель, один человек погиб, пострадали 11 туристов.
Как сообщает NEWSru со ссылкой на «Анатолийское інформагентство», трехэтажная гостиница "Бараз" получила серьезные повреждения, выгорела большая часть помещений.
В отеле находились местные и иностранные туристы. О национальной принадлежности иностранцев не сообщается. Некоторые отдыхающие сумели выбраться из здания отеля сами, другим же, пожилым туристам, помогли пожарные, сообщает ИТАР-ТАСС.
По заявлению главы местного самоуправления Феридуна ОЗДЕМИРА, погибший является гражданином Турции. Причина возгорания устанавливается.
По некоторым данным, источник пожара находился в помещении столовой.
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