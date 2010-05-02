11 мая акции протеста оппозиции будут исключительно мирными
Тимошенко заверяет...
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что все акции протеста оппозиции, которые запланированы на 11 мая, будут носить исключительно мирный характер.
Об этом она заявила в интервью “5 каналу”.
"Я убеждена, что наши люди доказали, в том числе и во время предпоследних выборов Президента, что они мирные, спокойные, но сильны и настойчивы. И когда они вышли на площади, не было никакой агрессии, но была спокойная сила, которая меняла реальность", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, в настоящее время страну вместе с политиками, работающими в оппозиции, должны защищать и граждане, которые "понимают, что делает ЯНУКОВИЧ со страной".
Ю.ТИМОШЕНКО раскритиковала обращение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к украинскому народу, в котором тот заявил, что оппозиция во имя достижения собственной цели готова даже к агрессии и беспорядку. "Сколько бы он заявлений не делал, сколько бы он не выступал на продажных каналах телевидения, сколько бы его не вылизывали и не показывали, как вождя нации, он никогда и никуда уже не денет эти черные страницы, вписанные им за последние дни в историю Украины", - добавила она.
Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что принимать участие в акциях протеста граждан заставляет вера, а не агрессия или желание сделать что-то плохое. "Наши люди сами по себе таковы, что они не склонны к жестокости, агрессии, унижению другого человека. И поэтому когда они выходят на площади, то они выходят сильными, спокойными, неагрессивными. Но их силы духа хватает для того, чтобы политиков ставить на место", - сказал она.