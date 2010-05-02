Медведев поручил подготовить план развития базы ЧФ

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил министру обороны России Анатолию СЕРДЮКОВУ подготовить план развития военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба Президента России.

«Мы должны подумать о социальном обустройстве военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе, что для нас является очень важным, с тем, чтобы наши моряки, которые там расквартированы, жили в современных условиях, имели возможности и для отдыха, и другие возможности, которые база должна предоставлять», - цитирует слова Д.МЕДВЕДЕВА его пресс-служба.

Российский Президент также напомнил о договоренности относительно того, что база ЧФ РФ заключит соответствующее соглашение с украинской стороной, с Севастополем, и в соответствии с этим соглашением будет оказана социально-экономическая поддержка по ряду программ Севастополя. «Действительно, для нас это город не посторонний, и нам нужно подумать, каким образом нам поучаствовать в этих программах. И по линии Министерства обороны, и по линии других органов власти и бизнес-структур. Вот такая задача», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ выразил мнение, что в течение месяца Минобороны РФ могло бы вместе с другими ведомствами подготовить соответствующий план развития военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе и представить ему на утверждение.

А.СЕРДЮКОВ пообещал выполнить поручение Президента России, говорится в сообщении.