Янукович поздравил журналистов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинских журналистов со Всемирным днем свободы печати.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент отметил особую роль прессы в процессах демократизации общества, социально-экономического развития государства, обеспечения прав и свобод граждан.

«Украина уже в ближайшее время должна осуществить глубинные реформы во всех сферах жизнедеятельности, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия кризиса и стать на путь стабильного развития. И роль средств массовой информации в этих процессах трудно переоценить», - говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА.

Президент еще раз подтвердил, что всячески будет способствовать свободе слова в Украине, и пожелал всем журналистам здоровья и добра.