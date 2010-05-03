Во Львове журналисты газеты «Експрес» приковали себя к поезду

Сегодня, 3 мая, в международный день свободы прессы, свыше 50 журналистов львовской газеты «Експрес» пришли на главный железнодорожный вокзал Львова, чтобы провести акцию «Куда едем?».

Как сообщается на сайте издания, в рамках акции шесть журналистов приковали себя железными цепями к последнему вагону международного поезда «Будапешт-Москва», который следует в российскую столицу.

Журналисты требуют от Генеральной прокуратуры Украины немедленно возбудить уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса «Препятствование журналистской деятельности» и принять безотлагательные меры для устранения угроз жизни журналистов газеты, осуществляющих резонансные журналистские расследования.

Это уже третья акция, которую проводят журналисты газеты в защиту своих прав. Они заявили, что сегодняшняя акция - последняя предупредительная акция. Журналисты отметили, что готовые к более решительным действиям, если реакция власти на требования журналистов вновь ограничится лишь словами.

Как напоминается на сайте, редакцию газеты «Експрес» трижды обстреливали неизвестные, совершено несколько покушений на главного редактора газеты. Кроме того, подчеркивают в «Експрес», возбуждено «сфабрикованное дело в отношении директора издания, прокуратура обратилась в суд с самым бессмысленным в мире иском, в котором требует «запретить газете распространять информацию» о махинациях прокуроров».