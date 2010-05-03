Путин попал в список лидеров среди гонителей свободы слова

Международная организация "Репортеры без границ" опубликовала список мировых лидеров, которые, по ее мнению, препятствуют свободной деятельности журналистов.

Как передает Би-Би-Си, в списке, публикация которого приурочена ко Всемирному дню свободы печати, 40 самых жестоких "гонителей свободы слова". Среди них политики, религиозные авторитеты и даже лидеры боевиков.

В "черный список" попали 17 Президентов и премьер-министров, в том числе председатель КНР Ху ЦЗИНЬТАО, Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД, кубинский лидер Рауль КАСТРО и российский премьер-министр Владимир ПУТИН.

Всего в мире, по подсчетам "Репортеров без границ", с начала 2010 года убиты девять журналистов; около 300 находятся за решеткой.