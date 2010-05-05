Литвин признает, что Украина «несколько политически проиграла»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН признает, что в вопросе подписания соглашения по продлению срока базирования ЧФ РФ Украина «несколько политически проиграла».

Об этом Председатель ВР сказал в эфире телеканала “Интер”.

По его словам, «Россия в политическом плане выиграла». «Выиграла в том плане, что она продемонстрировала, что есть символы, которые Россия будет отстаивать» - добавил он. При этом отметил: «Мы в данном плане, возможно, несколько политически и проиграли, в том числе в информационном плане, но экономическая доминанта с украинской стороны является преобладающей».

В.ЛИТВИН убежден, что с подписанием соглашения «уменьшились основания для сепаратистских настроений в Крыму».

Отвечая на вопрос, какой Украина будет в 2042 году В.ЛИТВИН сказал, что «Севастополь есть и будет украинским городом, Крым есть и будет неотъемлемой составной частью Украины».